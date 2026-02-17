Flick: "Si hubiésemos jugado bien, hablaría de la jugada del segundo gol del Girona"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, greets Michel, head coach of Girona FC, during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and FC Barcelona at Montilivi stadium on February 16, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que no quiere poner como "excusa" de la derrota ante el Girona FC (2-1) la "falta" de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé que precedió al segundo gol de los de Míchel, además de confesar que dará dos días de descanso a los jugadores para que "reseteen".

"¿Cómo viste tú la situación? ¿Es falta o no? Para mí, sí. Si hubiésemos jugado bien, podría hablar de eso, pero no quiero que parezca una excusa. No hay excusas. Tenemos que enfocarnos en jugar mejor y recuperar el nivel", declaró en rueda de prensa, respondiendo con un rotundo "no" cuando le preguntaron si le habían convencido las explicaciones de los árbitros.

"No quiero hablar de eso. Creo que todos vieron la situación antes del segundo gol, pero el Girona lo mereció. Jugaron mejor en la segunda parte, tuvieron muchas oportunidades, nos defendimos muy mal, especialmente en la transición, estuvimos muy abiertos y nuestro centro del campo no estaba en la posición correcta. No estamos en un buen momento", prosiguió.

Además, reconoció que los jugadores están "decepcionados", pero con confianza. "Por supuesto que vamos a luchar. Tendremos tiempo para volver en las próximas dos semanas. No tenemos partido entre semana. Quiero una nueva mentalidad", dijo. "Espero que la próxima semana tengamos a más jugadores, como Pedri y Rashford. Gavi también podría empezar a entrenar con el equipo. Cuando todos estén listos, tendremos otra situación y jugaremos a otro nivel", añadió.

Por último, aseguró que los futbolistas están "un poco cansados". "Le di al equipo dos días de descanso porque creo que es importante que reseteen. Luego tenemos tres días para prepararnos para el próximo partido. Es un camino largo, estamos segundos y ahora tenemos que luchar por el primer puesto de la clasificación", finalizó.