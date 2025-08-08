Flick tiene nuevas joyas que pulir en Dro, Toni Fernández y Torrents

El entrenador del Barça, a falta de más fichajes, puede sorprender con más talento de La Masia

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación económica del FC Barcelona sigue limitando al club en cuanto a fichajes, en su negociación continua con LaLiga para intentar volver a la norma del 1:1 del 'fair play' financiero, y mientras que no llegan las facilidades para fichar e inscribir a nuevos jugadores de fuera, el técnico, Hansi Flick, debe seguir puliendo las joyas que llegan desde las categorías inferiores de una Masia que sigue salvando a la entidad blaugrana.

A falta de posibles ventas de jugadores, y pese a que alguna pieza clave como el central Iñigo Martínez pueda salir para liberar salario, lo cierto es que a este Barça le sigue lastrando el mismo mal del año pasado; el gran problema para inscribir a los nuevos jugadores.

Han llegado este verano el portero Joan Garcia, que con la renovación de Wojciech Szczesny ha propiciado la guerra interna --con algunos episodios públicos-- entre Marc-André ter Stegen y el club, además de Roony Bardghji --con ficha del filial, para facilitar su inscripción-- y el cedido Marcus Rashford. No se esperan más llegadas, porque el objetivo es inscribir a estas caras nuevas, más Dani Olmo que jugó el año pasado con la cautelar del CSD.

Con esta plantilla, si todos los jugadores tienen vía libre y luz verde para jugar, Hansi Flick está satisfecho. Ha asegurado este verano que tiene dobladas todas las posiciones, algunas hasta triplicadas. Y sigue confiando en La Masia, en el gran trabajo que se hace en las categorías inferiores para darle, año tras año, nuevas perlas. Jugadores con mucho potencial que Flick, de momento, es capaz de convertir en jóvenes en realidad muy útiles para el primer equipo.

Salvo Ansu Fati, cedido en el Mónaco al no contar para el técnico alemán, pese a que a su llegada parecía ser el técnico ideal para recuperar al delantero canterano, el resto de jugadores han dado uno o varios pasos adelante con Flick. Incluidos muchos canteranos que se sienten valorados y que creen ciegamente en el estilo, tanto táctico como filosofal, del entrenador de Heidelberg.

Así, los Pau Cubarsí, Fermín López, Gerard Martín o Lamine Yamal, que encabeza la nómina de grandes joyas surgidas de La Masia en estos últimos años, son clave para Flick. Ya sea de titulares o como revulsivos, cuentan para el alemán, que sigue modelando su presente y su futuro como futbolistas. El último ejemplo, reconvertir en esta pretemporada a Martín, lateral zurdo, en central para tener una ficha, una carta más, que usar.

¿Por dónde puede tirar Hansi Flick para sorprender y obtener recursos nuevos? Todo apunta al joven español de origen filipino Pedro 'Dro' Fernández. El de Nigrán, de 17 años y siendo Juvenil A, ha ido a Japón y Corea del Sur y ha sorprendido con su desparpajo con el balón, tanto como mediapunta o como extremo izquierdo, jugando 56 minutos muy bien aprovechados, con gol incluido.

Su habilidad con el balón en el pie, sus buenos desmarques y una vitalidad propia de su edad que tanto suele gustar a Flick --conocida es su debilidad hacia la entrega de Gavi o Fermín-- pueden convertir a Dro en un recurso de urgencia para esta temporada, si es necesario suplir ausencias por lesión o sanción o bien si quiere que su crecimiento aumente teniéndole a su lado en partidos puntuales de Copa, 'Champions' o Liga.

También los primos Toni y Guille Fernández, que forman parte del filial Barça Atlètic, tienen los ojos de Flick y de su cuerpo técnico encima. De hecho, el extremo Toni Fernández marcó un buen gol en el último duelo contra el Daegu (el 0-4) al aprovechar una asistencia de Dani Olmo tras asociarse en pared con Marcus Rashford. Y su primo Guille apenas jugó un cuarto de hora ante el Seoul, pero su llegada desde el centro del campo y su fuerza física pueden ser un buen comodín para Flick, si bien el de Rubí tiene varias novias que le quieren tener cedido.

Visto lo visto en Japón y Corea del Sur, sobre todo si Gerard Martín empieza a ser útil como potencial central zurdo, también tiene números para ser moldeado por Flick para ajustarse a su libreta táctica el lateral izquierdo de 18 años Jofre Torrents. Con mucho recorrido, puede jugar también de carrilero y hasta de extremo y en la gira dio una asistencia de gol además de jugar 124 minutos, siendo el jugador más usado sin contar a los del primer equipo.