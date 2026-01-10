Hansi Flick y Xabi Alonso posan juntos con la Supercopa de España - RFEF

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, y el del Real Madrid, Xabi Alonso, han posado este sábado con el trofeo de la 42ª edición de la Supercopa de España, que se pondrá en juego este domingo (20.00 hora peninsular española) en el Alinma Stadium de Yeda (Arabia Saudí).

El técnico alemán, que estrenó su palmarés como azulgrana precisamente en Arabia Saudí y que podría alzar su cuarto trofeo con el Barça, y el preparador blanco, que busca su primer título con su equipo, llevaron a cabo el ya tradicional encuentro entre entrenadores en el escenario del partido y compartieron impresiones en vísperas del duelo.

El Barça defenderá el título y peleará por alcanzar su decimosexto entorchado de la competición, mientras que el Real Madrid optará a ganar el decimocuarto.

