Flick: "Ya era la tercera vez que llegaban tarde"

07 January 2025, Saudi Arabia, Jeddah: Barcelona head coach Hansi Flick attends a press conference, ahead of the Spanish Super Cup semifinal soccer match against Athletic Bilbao. Photo: Abduiiah Ai_Sdais/Saudi Press Agency/dpa - Abduiiah Ai_Sdais/Saudi Press Ag / DPA

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que era la "tercera vez" que alguno de sus jugadores llegaba tarde al entrenamiento y que por eso tuvo que tomar medidas, como la de relegar a Iñaki Peña al banquillo, y ha explicado que es "bueno" que el delantero del Real Madrid Vinícius pueda jugar este domingo la final de la Supercopa de España.

"Nunca hablo sobre los que van a empezar. Szczesny hizo un buen partido e Iñaki tuvo una buena actuación en la primera parte de la temporada. En España quizá hay otra mentalidad, lo tengo que explicar. El ruido fuera es muy fuerte. Son profesionales y no hay problema. Es la tercera vez que pasa y no me quedó más remedio. Puedes llegar antes, no hay problema", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, confirmó que Dani Olmo "puede jugar" y que no tiene "ningún problema". "Él está feliz por tener la oportunidad de jugar", dijo. "Si hay mucho ruido fuera, tenemos que ser más fuertes. Para nosotros es una gran temporada. Es muy importante concentrarnos y no dejarnos llevar por las cosas que pasan fuera. Tenemos que estar juntos, ser fuertes en todos los partidos. Lo importante de mañana es jugar como colectivo, defender todos juntos para intentar ganar esta final. No podemos comparar lo que pasó en el partido de antes con lo que va a pasar mañana", prosiguió.

Sin embargo, el técnico alemán no confirmó si se decantará por Olmo o por Gavi en el once inicial, aunque lo dejó entrever. "Gavi hizo un gran partido contra el Athletic; tiene experiencia y confianza para poder hacerlo. Creo que va a jugar, pero todavía no estoy 100% seguro de quién va a jugar", subrayó.

En otro orden de cosas, restó importancia al hecho de que Vinícius pueda jugar el torneo al recibir solo dos partidos de sanción por su expulsión en Mestalla. "No es mi decisión. Es bueno tenerle en la Supercopa", indicó. "El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Tendremos que jugar rápido y hacerlo mejor que ante el Athletic. El Real Madrid sabe perfectamente cómo manejar el partido, puede aprovechar cualquier oportunidad", añadió.

También respondió a la pregunta de si volverá a arriesgar con la estrategia del fuera de juego como en el 0-4 del Bernabéu. "La manera de la que jugamos en el Bernabéu era nuestro estilo. No hay razón para jugar de una manera diferente", expresó.

"He jugado muchas finales y como entrenadores tenemos que preparar al equipo de una buena manera. Es algo grande, un partidazo, un Clásico de final de Supercopa. Si ganamos, tendremos muchísima más confianza para el resto de temporada. Ganar este partido sería algo muy grande para todos", continuó.

El preparador azulgrana también reconoció que el Clásico tiene una trascendencia especial, y para ello necesita a sus hombres descansados. "Ayer tuvimos día libre para recuperar un poco la energía, para poder enfocarnos en el entrenamiento de hoy y también en el partido de mañana. Tenemos que jugar mejor que en el partido ante el Athletic", expresó.

Sin embargo, le quitó importancia a que el Real Madrid pueda empatar a 14 Supercopas de España con el FC Barcelona. "No me importan esos números ahora, lo que me importa más es jugar el partido de mañana bien y ganar", subrayó.

Por último, no quiso hablar de una posible marcha de Ronald Araujo. "Cuando empecé en Barcelona había muchos rumores. Hemos cuidado muchísimo de él y ahora ha vuelto. Tiene la fuerza para poder empezar a jugar de nuevo, es muy profesional. No puedo pensar en ninguna cosa del futuro, para mí lo más importante es que él esté listo", finalizó.