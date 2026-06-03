Florentino Pérez adelanta el fichaje de Mourinho si es reelegido presidente

Archivo - José Mourinho - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a ser reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este miércoles por la noche la contratación del portugués José Mourinho como entrenador.

"MOUcha historia por hacer. Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...", publicó la candidatura de Florentino en un vídeo en su cuenta de la red social 'X', antes de que el propio Mourinho, con una camiseta del Madrid, saliera en primer plano diciendo "sí".

Presidente entre 2000 a 2006, y desde 2009 hasta que hace unas semanas decidió adelantar los comicios, Florentino pidió el voto de los socios y anunció al portugués, quien ya se hizo cargo del club blanco entre 2010 y 2013, mientras Enrique Riquelme, el otro candidato a las elecciones del día 8 de junio, era entrevistado en 'El Hormiguero', donde se disponía a anunciar su fichaje estrella.