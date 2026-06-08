Florentino Pérez: "Aquí sigo, los socios me conocen, para defender al Real Madrid"

Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid - OSCAR J. BARROSO /AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, celebró su victoria y la del propio club blanco al confirmar su continuidad como presidente después de las elecciones de este domingo con "un resultado extraordinario", para seguir "trabajando" en la consecución de títulos y el crecimiento como institución.

"Gracias, por vuestro cariño y fuerza para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades", dijo para anunciar su triunfo frente al otro candidato, Enrique Riquelme, durante el discurso triunfal ya cerca de la una de la madrugada en el Hotel Eurobuilding de la capital.

"Hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia del Real Madrid, el primero fuimos nosotros también en 2004. Es un resultado extraordinario y podía haber sido mejor, porque nos han anulado 1.000 votos por correo que vamos a recurrir", añadió.

Florentino, que estuvo al frente del club madrileño en una primera etapa entre 2000 y 2006, para volver después en 2009 hasta la actualidad, agradeció a los socios el "compromiso con el club". "Una vez más habéis demostrado vuestro compromiso con el club. Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, transparencia y convivencia", dijo.

"Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Madrid siga ganando títulos. Orgullosos del Santiago Bernabéu, el mejor estadio, de tener a los mejores jugadores del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho", celebró.

Florentino, reelegido hasta 2030, continuó insistiendo en que el Madrid será "siempre de sus socios". "Hemos demostrado que somos una gran familia y que estamos preparados para el futuro. Como presidente del Real Madrid estoy muy orgulloso de todos vosotros. Ha sido una jornada brillante donde los socios se han expresado libremente. El Real Madrid que todos queremos, independiente y sin miedo a los desafíos. Que no tengan ninguna duda de que el Real Madrid seguirá siendo siempre de sus socios", comentó.

Además, el presidente del Madrid, que se ganó su continuidad en las urnas después cinco elecciones sin rival, destacó la "emoción" y el "orgullo" de los socios votando en familia. "Debéis estar orgullosos de lo que representa este sentimiento, lo que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa. Debemos estar más orgullosos que nunca de nuestro Real Madrid", afirmó.

Por último, el máximo mandatario del conjunto blanco, que agradeció el trabajo de organización de estos comicios adelantados, se refirió a los socios que no le votaron. "Voy a hacer todo lo posible por atender todas sus preocupaciones e indicaciones. Todos somos del Real Madrid. Tenemos una forma de entender la vida, seguiremos luchando hasta el final", dijo.

"Desde el año 2000 que llegué a la presidencia he trabajado por la unidad entre todos y la estabilidad institucional, seguirá siendo mi más firme compromiso. Debemos estar unidos. Seguiré construyendo el club más valioso y de mayor reputación internacional hasta el final, hasta la decimosexta Copa de Europa. Trabajaremos para que nuestros valores sean siempre los pilares de todo lo que somos. Juntos nos queda mucha historia por hacer", terminó.