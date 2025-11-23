Florentino Pérez avanza una reforma estatutaria para crear una filial y permitir inversión externa del 5%

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, propondrá en una futura Asamblea Extraordinaria de Socios una reforma estatutaria para que los socios del club, ahora unos 100.000, sean "guardianes" del patrimonio de la entidad, y para permitir una participación externa "simbólica".

"Creo firmemente que nuestra estructura asociativa debe preservarse y reforzarse de cara al futuro con una reforma de estatutos. El único objetivo es blindar al club de ataques externos e internos contra nuestro patrimonio y ponerlo en valor para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos", expresó el mandatario en la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes.

Así, introdujo una propuesta de reforma de los estatutos del club, la cual expondrá más detalladamente en una asamblea de carácter extraordinario, en la que se convocará un referéndum para que "todos los socios puedan pronunciarse".

"Antes quiero decirles también esas cosas que se leen, que son un poco absurdas, de que si voy a dejar la presidencia el año que viene, que me quiero quedar con el club, que va a pasar a una fundación, como quitarle la propiedad a los socios, a los dueños, que son los socios, o que hacemos esto porque necesitamos dinero. Todo el mundo sabe que no me gusta presumir, pero somos el club más rico del mundo", arrancó su exposición.

Pérez calificó de "disparate" aquellas informaciones que hablan de que la Junta Directiva está "dividida en torno a esta reforma". "Todos queremos lo mismo. Toda esta modificación la llevaremos al referéndum, así lo dijimos, y no pasa nada. Y es una Junta muy unida, y esta unidad de la Junta con los socios es lo que nos está dando esa posibilidad de ser un club independiente, pero tenemos que ser conscientes de las amenazas que también tenemos", advirtió.

"El club tiene enemigos que quieren apropiarse de nuestro patrimonio. Nuestra fortaleza económica e institucional basada en la unidad de todos nosotros es un gran desafío. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo para que todos seamos conscientes del tesoro que tenemos", agregó.

Pérez avisó de que algunos intentarán aprovecharse del "sentimiento, vínculo emocional que se hereda" de ser socio del club. "El presidente de LaLiga ha demostrado su incapacidad para crecer la competición y la única solución es recaudar más, que puede ser a nuestra costa, así de simple, y por eso nos ha lanzado ataques gravísimos contra nuestro patrimonio y yo estoy convencido que lo van a intentar hacer", dijo.

"Debemos ser conscientes de que todos somos los dueños del Madrid y con esta reforma lo vamos a hacer aún más. Voy a proponer que los 100.000 socios actuales seamos reconocidos como los verdaderos dueños del club y que además se fije el número de socios para el futuro", anunció.

"EL LIDERAZGO DEL REAL MADRID DEBE SER ETERNO, BLINDADO Y COLECTIVO"

Pérez propuso un "blindaje" gracias al cual "nadie podrá diluir" la condición de "propietarios" de los socios "ni alterar el equilibrio que garantice la independencia y la estabilidad de Real Madrid". "Seremos nosotros los socios de hoy quienes tengamos la responsabilidad de asegurar que nuestro club continúe liderando el fútbol durante muchas generaciones", aseguró.

"Se podrá incorporar un nuevo socio cuando se produzca una baja por fallecimiento dando siempre prioridad a los hijos y descendientes de los socios, preservando así la tradición familiar y el espíritu que ha hecho grande a nuestro club", explicó, antes de defender que "no se trata de restringir derechos, sino todo lo contrario, se trata de reforzarlos".

Así, según Pérez, "tener el carnet de socio de Real Madrid dejará de ser únicamente una cuestión sentimental, tendrá también un valor tangible y real", a la vez que la entidad conserva la actual estructura asociativa. "Necesitamos más que nunca que los 100.000 socios seamos los guardianes de nuestro patrimonio. De este modo protegeremos no sólo de ataques externos, sino también, quién sabe, de potenciales ataques internos", comentó.

"Durante estos meses he reflexionado profundamente sobre cómo reforzar aún más nuestro sentimiento de propiedad colectiva y cómo hacer visible de forma inequívoca el valor del Real Madrid. Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios conservemos siempre el control absoluto sobre esta base", expresó.

Y esto se refiere a permitir "una participación minoritaria del 5%". "Para que sepamos lo que vale el club, porque si no tampoco sabemos lo que vale. ¿Y por qué dar ese paso? Porque es la vía más clara y más contundente que tenemos para valorar, porque otro sería salir a bolsa y eso no queremos hacerlo", explicó.

"Que alguien esté dispuesto a invertir unas cifras relevantes de dinero por una participación simbólica es la mayor demostración del valor. Y al mismo tiempo una participación tan limitada garantiza que el control y el gobierno y la esencia del club sigan siempre en manos de los socios, de nuestros compromisarios y de la Junta Directiva", añadió.

Este inversor o inversores deberán respetar los valores de la entidad merengue, "contribuir al crecimiento del club" y ayudar "a blindar el patrimonio frente a ataques externos". "Y si quisiera transmitir su participación, el Real Madrid tendrá siempre el derecho a contar que en el año 2000 nos permitió pasar de una situación muy delicada a un liderazgo mundial", agregó.

"Hoy debemos emprender una nueva etapa que nos consolide como el club más valioso, influyente y admirado del mundo. El liderazgo de Real Madrid tiene que ser eterno, blindado y colectivo. Y, sobre todo, no puede, bajo ningún concepto, caer en manos de nadie. Tenemos un tesoro en nuestras manos y nuestra obligación colectiva es cuidarlo", insistió.

Pérez espera que con este paso, "bien diseñado, transparente y sometido a la decisión libre de todos los socios por referéndum", el Real Madrid siga siendo "lo que siempre ha sido, el mejor club del mundo y el ejemplo que todos quieren seguir".

"Yo quiero que sepan la diferencia, ahora el club es de los socios, hijos, nietos, lo que sea. Y cuando nos morimos, nos entierran y no dejamos nada a nadie. Y tenemos aquí un tesoro, yo quiero que este tesoro sea de los socios y de los hijos durante dentro de 100 años. Y ese es el modelo que yo voy a proponer aquí. Y estoy seguro que ustedes van a confiar en mí", concluyó.