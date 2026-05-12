Florentino Pérez comparece esta tarde en rueda de prensa

Archivo - Florentino Perez, President of Real Madrid, attends during the presentation of the 2024–2025 Golden Boot to Kylian Mbappe in the VIP box at the Santiago Bernabeu Stadium on October 31, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la Ciudad Real Madrid, tras la celebración de la Junta Directiva del club, según informó la entidad.

El máximo dirigente del club madridista, de 79 años, responderá a las preguntas de los medios de comunicación, después de semanas convulsas en la entidad blanca, con los jugadores Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde expedientados por la entidad tras una pelea en el vestuario merengue.