Florentino Pérez: "Hay que señalar a los enemigos del Real Madrid"

Florentino Pérez, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, explicó que su deber es proteger a los socios y "señalar a los enemigos" del club blanco, por la "desproporción" de unas críticas que "no se corresponden con la realidad", al tiempo que clamó justicia contra un FC Barcelona que "ha pagado a los árbitros durante dos décadas".

"Si estoy cansado es de trabajar. Quieren transmitir que estoy cansado, que tengo enfermedades, es difícil convivir con esos bulos. Ese es un bulo personal, y luego lo del club. El club tiene salud económica, social y deportiva enorme. Eso para algunos es insuficiente. Seis Copas de Europa en diez años. Es una campaña orquestada de periodistas", dijo este miércoles en laSexta.

El máximo dirigente del club madridista compareció en televisión un día después de su rueda de prensa que dio la vuelta al mundo. "Yo aguanto todo, pero es muy difícil convivir en este ambiente de hostilidad. Convoco elecciones. Todo el mundo pensaba que iba a dimitir, cómo voy a dimitir, tengo ganas de seguir ganando Copas de Europa", apuntó un Florentino que reconoció que el martes se mostró "harto" y obligado a "señalar a los enemigos del Madrid".