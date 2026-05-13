Florentino Pérez: "Hay que señalar a los enemigos del Real Madrid"

Florentino Pérez, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, explicó que su deber es proteger a los socios y "señalar a los enemigos" del club blanco, por la "desproporción" de unas críticas que "no se corresponden con la realidad", al tiempo que clamó justicia contra un FC Barcelona que "ha pagado a los árbitros durante dos décadas".

"Si estoy cansado es de trabajar. Quieren transmitir que estoy cansado, que tengo enfermedades, es difícil convivir con esos bulos. Ese es un bulo personal, y luego lo del club. El club tiene salud económica, social y deportiva enorme. Eso para algunos es insuficiente. Seis Copas de Europa en diez años. Es una campaña orquestada de periodistas", dijo este miércoles en laSexta.

El máximo dirigente del club madridista compareció en televisión un día después de su rueda de prensa que dio la vuelta al mundo. "Yo aguanto todo, pero es muy difícil convivir en este ambiente de hostilidad. Convoco elecciones. Todo el mundo pensaba que iba a dimitir, cómo voy a dimitir, tengo ganas de seguir ganando Copas de Europa", apuntó un Florentino que reconoció que el martes se mostró "harto" y obligado a "señalar a los enemigos del Madrid".

Florentino confesó que, antes de su comparecencia el día anterior, le encendió la publicación de que pensaba dimitir. "Es una campaña orquestada de alguien que quiere influir en el Real Madrid. Hace 26 años me presenté con el fin de que los socios sean los dueños del Madrid y ante este conflicto decidí convocar elecciones. Si hay gente que se quiere presentar les doy la oportunidad", dijo, sin mencionar esta vez a un Enrique Riquelme que le pidió "tiempo". "¿Que las retrase? Yo en el año 2000 no pedí más tiempo", dijo al ser preguntado por la solicitud de su posible rival.

Por otro lado, el mandatario blanco se mostró tranquilo con la posible respuesta este jueves del Santiago Bernabéu. "Cómo me va a preocupar. A estas alturas me han dicho de todo. Yo tengo que ser fiel a los dueños. Este ambiente no le quiero. Quiero que si hay un ambiente malo se presenten los candidatos que quieran. Veo mal que piten a los jugadores", afirmó, recordando, como el martes, que "todos los años" hubo peleas en el vestuario.

En cuanto a lo deportivo, el dirigente achacó la falta de rendimiento a la ausencia de una pretemporada por el Mundial de Clubes. "Este año no lo hemos hecho como queríamos, pero el origen está en el Mundial de Clubes, que no hicimos pretemporada y nos ha llevado a 28 lesiones. No hemos sido capaces de recuperar el físico", aseveró.

Además, Florentino insistió en varias ocasiones que la crisis del Madrid ya la querrían otros equipos, recordando además que sí ganaron los títulos de Supercopa de Europa e Intercontinental los últimos dos años. "Quedar segundo, el Atleti qué tiene que hacer, los demás, el Manchester United, el City... ¿Se pegan un tiro? Este ambiente que han creado algunos periodistas no lo podemos tolerar. Han ido a que yo dimita, se han equivocado. Me voy a presentar, con la misma ilusión que hace 26 años", apuntó.

"Se saca todo de madre, esos malos que siguen atacándome no cejan, quiero acabar con esta situación. Me presenté para que los socios sean dueños del club. Hay malos y buenos, que vayan contra mí pero delante de los socios, que los socios voten. También tengo la obligación de meterme con los periodistas, hay que señalar a los enemigos reiteradamente del Real Madrid", añadió, valorando como "mentiras" que Rafa Nadal estuviera pensando ir con otro candidato.

Por otro lado, el presidente del Madrid no dio pistas sobre la posible llegada o no de Jose Mourinho, de quien reconoció que "subió el nivel competitivo" del equipo durante su etapa como entrenador, y dejó claro que habrá fichajes. "Siempre hemos fichado a los mejores", afirmó, elogiando a Kylian Mbappé aunque reconociendo que "hay algo que mejorar" con el rendimiento del francés y "sin prisa" por la renovación de un Vinícius al que también elogió.

"NO QUIERO TENER RELACIÓN CON EL BARÇA"

Ahí, Florentino sacó también el arbitraje contra el Bayern de Múnich, una "equivocación" con la segunda amarilla a Camavinga que les costó la eliminatoria. Sin embargo, como en su rueda de prensa el martes, el dirigente madridista fue contundente con el 'caso Negreira' e insistió en sus relaciones rotas con el FC Barcelona.

"Se equivocó, nada que ver con lo de los Negreira boys, que son los mismos. Con el Barça la relación está totalmente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas. Quiero que la justicia actúe en este caso de esta gravedad. No me enteré del caso Negreira hasta hace tres años, cuando me enteré, el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. El Barça ha reconocido que pagó ese dinero, para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. Luego dicen que hacen informes, no existen esos informes. Blanco y en botella", zanjó.

Florentino habló de nuevo del documento de 500 páginas que están preparando para enviar a la UEFA de "los 20 años que han pagado y en los últimos 10 que dicen que no han pagado pero siguen pasando las mismas cosas y los mismos árbitros". "Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. LaLiga no dice nada, es cómplice, y el CTA dice que hay que olvidarlo. El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción del mundo", añadió.

Además, Florentino celebró que el TJUE les dio la razón sobre la Superliga aunque ahora la relación con la UEFA es "buena" y también la conocida este mismo miércoles con la causa archivada por los ruidos de los conciertos del Bernabéu, aunque sí lamentó que no quisieran los aparcamientos. "Comprendo que el Madrid es muy potente, pero van todos contra nosotros", dijo.

"El Papa también quiere estar en el Bernabéu, se está trabajando para todo lo que nos ha pedido la Comunidad. Lo prestamos para la ciudad, no ganamos nada con los conciertos, un 1%. Me duele lo de los aparcamientos para los residentes, no los han querido. Es la primera vez que me lo encuentro, esos vecinos que van contra el Madrid, deben de ser del Atleti", terminó.