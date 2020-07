Florentino Pérez: "Esta Liga siempre pasará a la historia del Real Madrid por ser tan especial y única"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se mostró muy feliz por la consecución de una Liga que "pasará a la historia" del club por ser "tan especial y única" y por conseguirse "en circunstancias muy difíciles", y aprovechó la ocasión para realzar la figura de Zinédine Zidane, al que considera "una bendición del cielo".

"Queríamos ganar esta Liga y estamos muy satisfechos, todo ha salido bien. Se ha visto desde el primer día la fuerza y la intensidad del equipo. Todos los jugadores han formado una piña que se ha visto hoy y en todos los partidos. Ha sido una Liga muy trabajada y siempre pasará a la historia del Real Madrid por ser una Liga tan especial. Habremos ganado 34, pero ésta la recordaremos porque es única y se ha logrado en circunstancias muy difíciles", señaló Pérez al micrófono de 'Movistar+'.

El dirigente confesó sentirse "muy orgulloso de la unidad que ha habido entre todos los jugadores y de esa mezcla de energía, entusiasmo y responsabilidad". "El confinamiento ha sido muy importante para ellos. Se han entrenado bien y han tenido la mentalidad de volver con las ganas de ganar este título", comentó.

"En esta satisfacción queremos acordarnos de las personas que han sufrido, lo han pasado mal y no pueden estar con nosotros. Nuestro recuerdo hacia ellos, esta pandemia ha hecho sufrir mucho", añadió el empresario, que este 16 de julio cumplía precisamente 20 años de su primera llegada a la presidencia y que no se olvidó de la afición. "Hemos jugado muchos partidos sin ella, pero los jugadores dicen que han sentido el apoyo, la fuerza y la energía pese a que no estaban", indicó.

Florentino Pérez elogió a Zidane, "una bendición del cielo". "Espero que esté con nosotros mucho tiempo. Que le critiquen lo que quieran porque nosotros seguiremos ganando títulos, también es el gran artífice de esta Liga", remarcó.

También se refirió a Sergio Ramos, al que ve en el Real Madrid "toda la vida". "Es algo más que un capitán porque ha llevado al equipo a una piña con un liderazgo enorme y ha sido parte importante de este trabajo", admitió.

Finalmente, el presidente madridista no quiso polemizar con su homólogo blaugrana, Josep Maria Bartomeu, por el VAR. "Bartomeu es un amigo y el Barça es un club querido, nos une más de lo que nos separa. Hemos hablado varias veces, y no del VAR", sentenció.