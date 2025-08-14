Florentino Pérez, sobre Mastantuono: "Llega uno de los mayores talentos de los últimos tiempos"

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la entrega de la Medalla de Oro de la Administración autonómica al futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, en la Real Casa de Correos, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). El Gobie - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó este jueves que llega al club blanco "uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol", al mismo tiempo que recordó "todo" lo que el jugador ha tenido "que luchar" para fichar por el conjunto madridista.

"Estamos viviendo una etapa que será recordada como una de las más exitosas de toda nuestra historia. En estos últimos 15 años el Real Madrid solo en fútbol ha logrado 30 títulos con momentos que han agrandado la leyenda de nuestro club como las seis Champions conquistadas en los últimos 11 años. Y ahora tenemos que seguir soñando con nuevos desafíos porque cada título de este club, como todos sabemos, es un nuevo impulso para seguir ganando", comenzó el presidente en la presentación oficial de Mastantuono en Valdebebas.

Pérez relató que con Xabi Alonso arranca "una etapa nueva" en el club, con "una plantilla que reúne a jugadores que lo han ganado todo y que ya son leyendas del fútbol mundial". "Hoy es otro de esos grandes días de especial emoción para todos los que sentimos la pasión por el Real Madrid porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol", defendió.

"Felicidades, porque hoy se hace realidad tu gran sueño, el día de tu cumpleaños. Has tenido que esperar a cumplir los 18 años para vestir la camiseta del club más querido, admirado y más laureado del mundo. Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y lo es también para tu familia. Ellos saben bien lo que has tenido que luchar para conseguir llegar hasta aquí, estamos muy orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar el gran reto de tu vida", dijo a Mastantuono.

Además, se refirió a River Plate, club del que procede el joven futbolista. "Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Este club en el que has crecido y te has formado tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido", expresó.

"Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid. Estoy seguro de que también estaría muy orgulloso de este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River y con un país tan querido para todos nosotros como es Argentina", agregó.

Pérez reconoció "el talento y el carácter" de los jugadores argentino. "Estamos convencidos de que tú también nos vas a ayudar a seguir contribuyendo y aumentando el mayor palmarés de la historia del fútbol", afirmó sobre Mastantuono. "Sabemos que muchos clubes querían contar contigo pero tú tenías claro que querías cumplir tu sueño y esto es algo que te agradeceremos siempre", añadió.

"Vas a compartir vestuario con jugadores que lo han ganado todo y que son madridistas. Nuestra historia se ha forjado con los grandes jugadores del mundo que han fortalecido y han transmitido los valores de nuestro club, el trabajo, el sacrificio, el respeto, la humildad, el compañerismo y la solidaridad. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 copas de Europa y comienzas tu historia en el Real Madrid", concluyó el presidente del Real Madrid.