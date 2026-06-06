Florentino Pérez quiere alargar su legado

Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, busca este domingo ser reelegido en el cargo y seguir al frente de la entidad madridista por sexto mandato consecutivo en su segunda etapa en el club, avalado por los 66 títulos logrados entre el fútbol y el baloncesto y tras dos temporadas sin grandes trofeos.

Hace 20 años, en el mes de febrero, Florentino Pérez renunciaba al cargo después de, como en la actualidad, dos cursos sin conquistar ninguno de los tres grandes títulos en juego, la 2004-2005 y la 2005-2006, que ni siquiera vio terminar.

Y es que el empresario ya se había marchado entonces del club. Lo hizo el 27 de febrero de 2006, también de una forma un tanto sorpresiva. "He maleducado a los jugadores". Estas fueron las palabras que eligió Pérez para anunciar su dimisión, también en rueda de prensa, cuando expresó ante los medios que la renuncia era "un ejercicio de coherencia", porque él era "un tapón que era necesario quitar porque el club necesitaba un revulsivo".

Un guion parecido al de estos últimos meses en la entidad madridista. Pero Florentino Pérez, que tardó tres años en volver a coger el mando de la entidad, en 2009, ahora sigue con fuerzas para seguir dirigiendo el club tras una campaña en la que el equipo ha vivido cambio de entrenador, después del fiasco que supuso el proyecto encomendado a Xabi Alonso, destituido en enero para dar paso a la etapa de Álvaro Arbeloa en el banquillo merengue.

En estos meses de 2026, los blancos se fueron derrumbando poco a poco, con un primer golpe contundente y doloroso en forma de eliminación copera a manos del Albacete en octavos de final. Este Real Madrid creyó en llegar lejos en Europa tras eliminar a Benfica y Manchester City, pero no pudo con el Bayern de Múnich. Y la reciente derrota en el Clásico consumó el título azulgrana, con los blancos claudicando a 14 puntos del líder.

Aunque este curso los incendios extradeportivos han protagonizado y desgastado a una plantilla sin grandes títulos por segunda temporada consecutiva. Primero, con los merengues ganando el Clásico en el Bernabéu, los malos gestos de Vinícius Júnior al ser cambiado por Xabi Alonso, la primera bomba en el vestuario.

Después, la 'derrota' con el proyecto de la Superliga; el viaje de Mbappé a Italia, mientras se recuperaba de una lesión; y, sobre todo, los rifirrafes entre jugadores en Valdebebas en el último mes. Álvaro Carreras confirmó un "incidente" con un compañero, y Tchouaméni y Valverde tuvieron más de un encontronazo, terminando con el uruguayo en el hospital, según informaciones, y los dos jugadores expedientados y multados con medio millón de euros.

Un terremoto que afectó a la imagen del 15 veces campeón de Europa, con un equipo que vaga por la competición doméstica en esta recta final y con una afición que mostró su hartazgo en varias ocasiones y que, por primera vez en mucho tiempo, hizo también del empresario el centro de su enfado.

ÉXITOS EUROPEOS Y BATALLAS FUERA DEL TERRENO DE JUEGO

Sin embargo, la entidad merengue, con Florentino Pérez, ha tocado la gloria a nivel deportivo. Y es que el mandatario puede presumir de hasta 66 títulos en las secciones de fútbol y baloncesto en sus dos etapas -lejos todavía de los 80 de Santiago Bernabéu-, con una nueva era dominadora en la Copa de Europa, con seis Champions entre 2014 y 2022, pero sin continuidad a nivel nacional, con sólo cinco Ligas y tres Copas del Rey. El baloncesto también despegó, con tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), y mandó mucho más a nivel nacional.

Además, en esta segunda etapa se ha realizado la ansiada remodelación del Santiago Bernabéu, con más gasto y tiempo del esperado, y con los problemas del ruido y los conciertos aplazados y suspendidos, además de la suspensión actual por la justicia de la construcción de los parkings del recinto.

También ha librado batallas como la del proyecto de la Superliga, aparentemente ya abandonado tras firmar la paz con la UEFA y que el propio Florentino Pérez se encargó de liderar hasta casi quedarse solo, o las que ha mantenido desde hace varios años en diversos frentes con LaLiga y su presidente Javier Tebas.

Florentino Pérez, que volvió al club en 2009 con fichajes de renombre bajo el brazo como Cristiano Ronaldo, Kaká o Karim Benzema, también trató de mantener esa filosofía, marcada principalmente en los fichajes en 2019 del belga Eden Hazard, jugador al que las lesiones le abocaron a ser una enorme decepción, y el de Kylian Mbappé, al que intentó fichar por primera vez en el verano de 2017 y que no cerró hasta 2024, hasta ahora con poco éxito en lo referente a las vitrinas. El banquillo, con las excepciones de José Mourinho, Zinédine Zidane o la segunda etapa de Carlo Ancelotti, tuvo cierta inestabilidad.

Ahora, Pérez se vuelve a poner ese traje del Florentino de inicios de los 2000, y ya ha anunciado fichajes como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y un "galáctico total" si es elegido, además de la llegada de José Mourinho al banquillo merengue 13 años después del final de su primera etapa y ser el precursor del modelo exitoso hasta 2024.