Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid

Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Florentino Pérez fue reelegido este domingo presidente del Real Madrid después de ganar las elecciones a la presidencia del club merengue, celebradas desde las 09.00 hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva de Valdebebas, y vencer al otro candidato, Enrique Riquelme.

Así, Florentino Pérez alarga su legado en el club con el sexto mandato consecutivo en su segunda etapa como presidente de la entidad madridista. Cuando adelantó las elecciones en esa rueda de prensa del pasado 12 de mayo, en la que denunció "campañas orquestadas" contra su persona y el Real Madrid, su quinto ciclo se terminaba en 2029, pero ahora el dirigente lo alarga hasta 2030 gracias a este claro triunfo.

El presidente de ACS regresó al club en 2009 y desde entonces fue encadenando mandatos cada cuatro años sin ninguna oposición, hasta que adelantó estos comicios y Riquelme recogió el guante, montando su candidatura en apenas unos días. El propio Pérez aseguró al principio de la campaña que ser presidente del club "no se improvisa", en una estrategia dura contra el alicantino, quien representa "la época más siniestra" de la entidad, según el empresario.

Ahora, quizá con menos holgura de la esperada en un primer momento, Florentino Pérez confirma su continuidad en el club, con un proyecto deportivo liderado por el portugués José Mourinho desde el banquillo y con los primeros nombres en nombre de fichajes: el central francés Ibrahima Konaté y el lateral neerlandés Denzel Dumfries, además de un "galáctico total" por el que ofrecerá al menos 150 millones de euros.

Esto, además de sus 66 títulos logrados con él como presidente entre las secciones de fútbol y baloncesto o la remodelación del Santiago Bernabéu, pudo con el proyecto de Enrique Riquelme, que presentó la Ciudad del Socio y anunció al noruego Erling Haaland y el español Rodri Hernández como futuribles para su Real Madrid, además de prometer intentar convencer al técnico alemán Jürgen Klopp.

En el recuento de votos por correo, se habrían impugnado centenares de votos por tener doble sello. "Se ha impugnado gran parte del voto por correo", expresó el alicantino desde el Autocine de Madrid, donde siguió el minuto a minuto de las elecciones y el posterior recuento, el cual se retrasó y paralizó por momentos por este motivo.