Florentino Pérez: "Riquelme habla igual que nuestros enemigos, con el mismo desprecio al Bernabéu"

Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez ha asegurado que su rival en las elecciones, Enrique Riquelme, es "muy duro" contra Real Madrid TV y "muy blandito cuando habla del mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", refiriéndose al 'caso Negreira', recalcando el "desprecio" con el que habla del Santiago Bernabéu, además de desvelar que trabaja en una "fórmula" para que los socios sean "titulares reales del patrimonio económico" del club.

"Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada, vistiendo la camiseta del Real Madrid. Desde que llegué a la presidencia del club he visto siempre las caras de ilusión en los madridistas de todo el mundo y esa ilusión conmigo no se va a perder nunca. Aquí jugarán siempre los mejores, no tengo ninguna duda", declaró durante un acto de campaña con socios y peñas del Real Madrid en Toledo.

Además, aseguró que todo lo conseguido se deberá "defender con todas las fuerzas" para que no se lo quiten "nunca". "Quiero que me escuchen bien aquellos que están mintiendo. Y les quiero decir que el Real Madrid es y será siempre de sus socios. Que no mientan, que no suelten bulos. Debemos de estar muy alerta", avisó.

"Van aprovechando que los resultados deportivos no han sido los esperados esta temporada. Hemos quedado segundo en LaLiga y comprendo que es un pecado. Hay quienes han puesto en marcha una operación en la sombra, yendo de la mano de algunos periodistas y de algún medio de comunicación que no quieren a Real Madrid y que llevan muchos años siendo enemigos de Real Madrid para intentar desestabilizar al club", prosiguió.

En este sentido, explicó que esos ataques "cruzan la línea roja de la dignidad". "Cuando se han quitado la careta y se han presentado como candidatura a estas elecciones, nos hemos dado cuenta de quiénes son. Son los mismos de la etapa más siniestra de nuestra historia. Son los hijos, cuñados, directivos de la etapa de Calderón, aquellos que protagonizaron la asamblea de la vergüenza", avisó.

"Hemos leído que quien se presenta a las elecciones del Real Madrid es alguien que pide un préstamo para sus empresas a un interés del 54% anual. Por eso no ha habido ni un solo banco español que le quisiera dar el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Ha tenido que recurrir para ello a un banco de Andorra", expuso.

Además, advirtió de que tratará de "blindar" al club frente a quienes quieren "meter la mano" en el "patrimonio económico". "¿De verdad que alguien puede creer que yo, que tuve que avalar en el año 2000 con 25.000 millones de las antiguas pesetas de mi patrimonio personal para que pudieran cobrar los jugadores de nuestro equipo, voy ahora a privatizar o vender el club? Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios", afirmó.

Así, anunció "la fórmula más transformadora de la historia" para que la propiedad del club sea "de verdad de sus socios". "No como ha venido siendo hasta ahora, que solo somos dueños de lo emocional. Yo quiero que el socio sea dueño también en lo económico y en lo jurídico, que los socios sean titulares reales del patrimonio económico que hemos construido a lo largo de estos 26 últimos años", expresó.

"Hoy te dicen que el club es de los socios, pero tu propiedad no es más que un sentimiento, no vale ni un euro, no genera nada, no se la puedes dejar a tus hijos. El socio es dueño de algo que en dinero no es de nadie y aquí está el peligro. En el fútbol, este modelo de club es justo el que algunos usan para quedarse con los clubes de otros, los cargan de deuda, estrangulan los ingresos hasta que el club no vale nada y entonces aparece un tercero y los compra a precio de saldo", indicó.

"Con la fórmula en que trabajamos, el club crea una empresa, como ya hemos hecho, por ejemplo, con la explotación del Bernabéu, y es el dueño del 95% o algo más de esa empresa. De esa forma, se da entrada a un socio externo que no va a decidir nada, que no va a controlar nada", avisó. "Se trata de convertir tu carnet de socios en algo que por fin tiene un valor económico. Yo me comprometí a que esta fórmula tenía que ser aprobada primero por la Asamblea de Socios Compromisarios, y después convocaré a todos los socios del Real Madrid para que decidan cuál es el mejor camino para traspasar este patrimonio económico a los socios", manifestó.

También resaltó su idea de crear "el mayor parque tecnológico de Europa" mientras su rival propone "un proyecto trasnochado de piscinas y pistas de pádel". "Es prestigio y generación de recursos y nuevos ingresos para que el Real Madrid siga siendo el líder en lo deportivo, en lo económico y en lo social", insistió, asegurando que el 'Bernabéu Infinito' "va a cambiar la manera de vivir el fútbol".

Respecto al candidato Enrique Riquelme, afirmó que "no se puede ser presidente maltratando a los símbolos del club". "No es tolerable que alguien que quiere presidir el club más importante del mundo ataque públicamente al prestigio de nuestro estadio. Habla exactamente igual que nuestros enemigos, con un desprecio al estadio, que es nuestra casa y del que estamos muy orgullosos", dijo.

También afirmó que Riquelme "se pone de perfil cuando habla del 'caso Negreira'". "Se muestra muy duro contra Real Madrid TV y sus profesionales, que se dejan el alma para defender a nuestro club. En cambio, qué blandito es cuando habla del mayor caso de corrupción de la historia del fútbol y del deporte. No voy a parar hasta que se depuren responsabilidades de un caso que ha manchado para siempre al fútbol español, porque esas sospechas serán eternas si no se establece lo que ha ocurrido", subrayó.

"El mundo del fútbol y del deporte no puede entender cómo se ha permitido que un club pague 9 millones de euros durante 20 años al vicepresidente de los árbitros españoles y que no haya pasado nada. Y todavía se entiende menos que después de tres años desde que Hacienda destapara el escándalo sigan arbitrando los mismos árbitros que dependían de las decisiones del señor Negreira. ¿Y qué han hecho los señores de LaLiga y de la RFEF? Absolutamente nada", añadió.

Por último, reivindicó su gestión "solvente, responsable y ambiciosa". "Juntos hemos ganado, desde que yo soy presidente, 66 títulos, entre ellos 10 copas de Europa, 7 de fútbol y 3 de baloncesto. Estos títulos llegan porque hemos sido capaces de conseguir que aquí vengan los mejores jugadores del mundo. Yo les digo que tenemos una gran plantilla con jugadores a los que quisieran tener todos los grandes clubes, pero también les digo que llegarán nuevas estrellas, nuevas incorporaciones para esta temporada que empieza. Así ha sido y así seguirá siendo siempre conmigo", finalizó.