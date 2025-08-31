La flota de The Ocean Race Europe parte de Niza y pone rumbo a Génova en la cuarta etapa

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los siete IMOCA que están compitiendo en The Ocean Race Europe 2025 han zarpado este domingo desde Niza (Francia) y con rumbo a Génova (Italia) para disputar la cuarta de sus cinco etapas, con previsión de llegar a su destino tras haber rodeado la isla francesa de Córcega.

Con unas buenas condiciones en la bahía de Niza durante esa salida y con unos ocho nudos de viento, todos los barcos con sus velas Code Zero pelearon por la mejor posición en la línea antes de enfilar de ceñida hacia la primera puerta de paso puntuable, situada a unas ocho millas de Niza y frente a Mónaco.

El francés 'Biotherm' fue el primer equipo en cruzar dicha puerta puntuable, los que le dio dos puntos extra, y estuvo seguido del navío suizo 'Holcim-PRB', que sumó un punto extra. El propio 'Holcim-PRB', patroneado en esta ocasión por Nico Lunven en sustitución de Rosalin Kuiper, realizó la mejor salida por el extremo de sotavento y aprovechó el aire limpio para despegarse del grupo en los primeros minutos.

Mientras tanto el 'Biotherm', con Paul Meilhat al timón y líder de la tabla general de esta competición, también salió con claridad por barlovento. El 'Team AMAALA' fue el único equipo que arrancó por babor, separándose pronto del pelotón al dirigirse mar adentro.

El recorrido de 550 millas náuticas rodeará Córcega e incluirá el siempre complejo estrecho de Bonifacio, un pasaje de 11 km entre la isla francesa y Cerdeña, famoso por sus corrientes y bajos. Tras superar esa zona crítica, se pondrá rumbo norte hacia Génova, ciudad anfitriona de la gran final en la edición de 2021 y de la vuelta al mundo en 2023.