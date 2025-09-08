La flota de The Ocean Race Europe sufre el flojo viento en su camino inicial hacia la Bahía de Boka

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La flota de The Ocean Race Europe navegó con calma y con poco viento durante la primera madrugada del lunes tras su salida el domingo desde la localidad italiana de Génova con destino hasta la montenegrina Bahía de Boka, punto final de esta regata, con el 'Biotherm' encabezándola de forma ajustada.

Según informaron desde la organización, las condiciones de encalmada predominaron desde la tarde del domingo, con los siete IMOCA alineándose en formación cerrada para el inicio del recorrido de 1.600 millas náuticas, que llevará a la flota por el lado occidental de Córcega y Cerdeña, al sur de Sicilia, antes de dirigirse hacia un 'waypoint' virtual cerca de Grecia y girar al norte para entrar en el Adriático rumbo a la llegada.

Los vientos ligeros impidieron el avance hacia el sur, obligando a los barcos a desplazarse lentamente hacia el oeste durante la noche, acercándose a Niza (Francia) en busca de brisas nocturnas frescas del norte que descendían de tierra.

Así, a excepción de un breve periodo hacia las 21.00 horas, cuando esa brisa terrestre aceleró a la flota hasta superar por momentos los 10 nudos, el progreso fue dolorosamente lento para todos los equipos, que ganaban y perdían millas a la par. Al menos, un cielo despejado permitió a los tripulantes disfrutar del eclipse lunar denominado 'Luna de Sangre' de este domingo por la noche.

Al mediodía de este lunes, la flota se había compactado de nuevo en una encalmada al sureste de Niza, aunque el líder de la general, el 'Biotherm', la encabezaba, eso sí con apenas diez millas sobre el resto de barcos.