Foden extiende su contrato con el City hasta 2030: "Jugar en este equipo siempre es un sueño"

Archivo - Phil Foden (47) of Manchester City during the English championship Premier League football match between Manchester City and West Ham United on 4 January 2025 at the Etihad Stadium in Manchester, England - Photo Conor Molloy / ProSportsImages / - Conor Molloy / Pro Sports Images / AFP7 / Europa P

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista inglés Phil Foden extendió este miércoles su contrato con el Manchester City de la Premier League hasta 2030, un anuncio que para el jugador es un "sueño" por poder seguir formando parte del club que defiende desde hace 18 años en las categorías inferiores, según ha comunicado el club.

Foden llegó a un acuerdo con el Manchester City para extender su vinculación con la entidad hasta 2030, después de estar ocho temporadas con el primer equipo, en el qué conquistó 19 títulos entre los que destaca las seis Premier Leagues y la Liga de Campeones. Además, suma 18 campañas con la entidad a la que llegó en categorías inferiores.

"Es una sensación increíble firmar la renovación. Evidentemente, estando aquí desde tan joven y habiendo pasado por todas las categorías de la academia hasta llegar al primer equipo, jugar en el Manchester City siempre ha sido un sueño para mí", afirmó Foden.

El mediapunta inglés aseguró que no tiene palabras para "describir lo que significa continuar su camino" con el combinado 'citizen'. "He vivido muchísimos recuerdos maravillosos aquí, ganando multitud de títulos, y he disfrutado cada uno de los días. Llevar tanto tiempo aquí lo significa todo. Desde niño, jugar en el primer equipo y ganar títulos era en lo único en lo que pensaba. Es simplemente el club perfecto y un lugar donde soy realmente feliz", recordó.

El '47' del City admitió que le gusta ser "quien decida los partidos o dé una buena asistencia". "Ese es el tipo de jugador que soy: en el área y cerca de ella quiero llevar peligro, y ojalá esta temporada pueda conseguir un buen puñado de goles y asistencias para ayudar al equipo a ganar partidos", añadió.

"Sinceramente, esto es algo nuevo para mí. Evidentemente, muchas leyendas del club se han marchado y siento que realmente soy el único que queda de aquella etapa", se pronunció sobre convertirse en uno de los jugadores con más experiencia, y el más galardonado. "Así que espero poder aprovechar mi experiencia, las cosas que he ganado y lo que he vivido junto a mis compañeros", concluyó.