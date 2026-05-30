Fonseca deja Roland Garros también sin Djokovic

Joao Fonseca - Novak Djokovic, Roland Garros - Europa Press/Contacto/VIRGINIE LEFOUR

El brasileño, de 19 años, remontó los dos primeros sets para dar otra sorpresa en París

Ruud, su próximo rival, hizo lo propio ante Paul y Zverev avanzó en cuatro

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista brasileño Joao Fonseca doblegó (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) este viernes al serbio Novak Djokovic para llegar más lejos que nunca en un 'Grand Slam', la cuarta ronda, octavos de final de Roland Garros, a pesar de perder los dos primeros sets.

A sus 19 años, Fonseca, campeón de dos títulos en 2025, dio más motivos para que su carrera sea mirada bajo máxima atención y respeto. El brasileño estuvo a cinco puntos de caer en París en el cuarto set, pero con calidad puso contra las cuerdas a un 'Nole' que, a sus 39 años, notó la exigencia física del choque.

El de Belgrado, en busca del récord histórico de los 25 'grandes', protagonizó una segunda sorpresa seguida en el Abierto francés, después de la eliminación el jueves del número uno Jannik Sinner ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Djokovic apuntaba como favorito para abrochar su legendaria carrera, y este viernes tuvo la cuarta ronda en su mano, pero Fonseca no se rindió.

El 1-5 del serbio en el primer set fue un espejismo, porque todo lo demás fue disputa e igualdad. Al brasileño se le escapó el segundo acto con una bola de 'break' que aprovechó su prestigioso rival, pero en el tercero ya empezaron a salirle las cosas a Fonseca. El saque y la derecha del sudamericano funcionaron y, con un 'break' temprano recortó distancias en el marcador.

El de Belgrado perdió el norte por momentos y también empezó mal con su saque en el cuarto set, pero entendió la importancia de no alargar más el partido. 'Nole' recuperó la rotura pero, en medio de la alta intensidad y las opciones para ambos, el brasileño rompió en el undécimo juego y forzó la quinta manga. Ahí, de nuevo hubo intercambio de roturas, hasta un 5-5 de máxima tensión.

Entonces, Fonseca sorprendió al tres veces campeón en París con un juego de dejadas, en vez de potencia con su derecha, para romper su saque en un momento crítico. Tocaba lo más difícil, terminar de tumbar a la leyenda y cerrar su pase a octavos. Los nervios aparecieron, pero también la calidad del brasileño, con tres saques directos a más de 200 km/h para citarse con el noruego Casper Ruud.

El dos veces finalista (2022 y 2023) dio la vuelta también a dos sets abajo contra el estadounidense Tommy Paul en un partido que quizá le lleve a lo más alto en una semana. Ruud, con la experiencia y la calidad sobre tierra para emerger como favorito, se impuso por 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4), 7-5 tras casi cinco horas y después de salvar dos bolas de partido en el cuarto set.

Paul, campeón este año en Houston (Texas) y reciente finalista también sobre tierra en Hamburgo, tuvo también el pase a octavos en el definitivo parcial, con dos bolas de 'break' en el undécimo juego que no aprovechó, la estadística que le costó la derrota (2/14), para después perder el partido al resto, con Ruud haciendo 3/3 en bolas de 'break', en la pista Suzanne-Lenglen.

En el cierre de la jornada, el alemán Alexander Zverev se deshizo (6-4, 6-3, 5-7, 6-2) del francés Quentin Halys para igualmente reclamar un papel de favorito al que sería su primer 'grande'. En octavos de final, el finalista en 2024 en París, también perdió finales en Australia (2025) y Estados Unidos (2020), se medirá al neerlandés Jesper de Jong, quien se apuntó a las victorias épicas ante el ruso Karen Khachanov (7-5, 5-7, 6-2, 6-7(2), 6-2).