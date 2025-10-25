Fonseca trunca en semifinales el camino de Munar en Basilea

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha sido eliminado este sábado en las semifinales del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza), que se disputa sobre pista dura bajo techo, después de perder por 7-6(4) y 7-5 contra el brasileño João Fonseca, una de las revelaciones del año en el circuito mundial.

El reñido primer juego fue una declaración de intenciones para ambos jugadores, que en todo el primer set no se concedieron ni una pelota de 'break'. La dinámica siguió durante la muerte súbita, donde perder un único punto al saque condenó a Munar para ceder esa primera manga (7-4).

En el comienzo de la siguiente, los dos se apuntaron en blanco sus respectivos primeros servicios. Aunque Munar también fue letal en el tercer juego con un 'break' en su primera oportunidad y consolidó dicha ventaja (1-3), Fonseca se recuperó con un quiebre en el octavo (4-4).

Apoyado en un gran porcentaje de primeros saques, el joven brasileño se situó 6-5 de manera relativamente cómoda y en el duodécimo juego consiguió otra rotura, ya definitiva para cerrar la victoria después de una hora y 54 minutos de encuentro. En la final, su oponente será el español Alejandro Davidovich Fokina o el francés Ugo Humbert.