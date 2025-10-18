El Forest destituye a Postecoglou tras apenas un mes

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Nottingham Forest anunció este sábado la destitución de Ange Postecoglou apenas un mes después de su contratación, tras caer (0-3) ante el Chelsea en la jornada 8 de la Premier, una nueva derrota que deja al equipo en zona de descenso.

"El Nottingham Forest confirma que, tras una serie de resultados y actuaciones decepcionantes, Ange Postecoglou ha sido relevado de su cargo como entrenador principal con efecto inmediato. El club no hará más comentarios por el momento", dijo la nota oficial.

El técnico australiano, campeón de la Liga Europa este 2025 con el Tottenham, se hizo cargo del conjunto de Nottingham el pasado nueve de septiembre, en sustitución del portugués Nuno Espirito Santo. Postecoglou se marcha del Forest con cero victorias en ocho partidos, dos empates y seis derrotas.