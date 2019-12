Forlán: "No creo que Simeone quisiera justificar el momento del Atlético diciendo que están en transición"

Publicado 03/12/2019 22:10:50 CET

Fútbol.- DiegoForlán: "No creo que Simeone quisiera justificar el momento del At

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Atlético de Madrid Diego Forlán opinó este martes que no pensaba que Diego Pablo Simeone "quisiera justificar" el actual momento del conjunto colchonero al decir que era un año de transición tras la derrota ante el FC Barcelona del pasado domingo, sino que se refería a los cambios producidos por el cambio de "muchos jugadores importantes" y advirtió que "lo importante es ver como termina el campeonato".

"Es un equipo grande que viene logrando muchas cosas. Yo no creo que el Cholo quisiera decir que es un año de transición para justificar el momento de su equipo sino que es un equipo que ha cambiado muchos jugadores importantes, que han dado mucho al club y que lo conocían a la perfección, pero nada más", aclaró Forlán a su llegada a la Gala de los Premios AS.

El uruguayo consideró que, pese a estas palabras del 'Cholo', eso no cambia la "competitividad ni las ganas de querer hacer las cosas bien" del club rojiblanco. "Yo creo que se malinterpretó, que quería decir que es una transición, porque es lo que realmente es", explicó.

"Igualmente están peleando ahí arriba, a seis puntos del Real Madrid y Barcelona, aunque ellos tienen un partido menos. Lo importante es ver como termina el campeonato, pero nadie puede dudar de lo que es el club, de los jugadores que llevan muchos años en el Atlético y sin duda de lo que el cuerpo técnico ha dado. Es un cuerpo técnico que fue competitivo como jugadores y lo han demostrado también como entrenadores, en ningún momento van a querer decir eso como una justificación", recalcó.

Por último, consideró los cánticos y pitos a Griezmann tras visitar la que fue su casa durante cinco temporadas como "cosas que pasan en el fútbol", ya que todos los jugadores "van y vienen" para poder hacerse profesionales.

"No solo le pasa a él, esto va a seguir pasando. Estamos hablando de fútbol profesional, hablamos de dinero de por medio. Yo no me crié en el Atlético de Madrid, ni en el Villareal ni en el Manchester United, yo me dediqué a jugar a esto como una profesión que es, y me pagaban por ello", señaló.

"Igual que todos los jugadores llegan a un equipo, también se van. Hay que entenderlo. Yo sé que cuando se habla de pasión es difícil usar la razón, pero esto va a seguir pasando, son jugadores con un gran nivel y una capacidad para sobrepasar estos momentos. Se debe respetar, pero es futbol profesional, no a matar", concluyó.