ACT. El piloto francés Isack Hadjar, baja para el Gran Premio de Países Bajos por una lesión en la muñeca

Hungary, Hungary: IPA87030233 - 06 Isack Hadjar (FRA), Oracle Red Bull Racing RB22, Red Bull-Ford, during the Hungarian Grand Prix, Hungaroring, Budapest, July 23-26, 2026, 2026 Formula 1 World Championship. - Europa Press/Contacto/Federico Basile

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de Fórmula 1 Isack Hadjar (Red Bull) se perderá el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará este fin de semana en Zandvoort, por una lesión en la muñeca, según informó el equipo austriaco en un comunicado.

Hadjar, octavo en el Mundial con 68 puntos, sufrió una lesión en la muñeca durante este parón veraniego, por lo que no podrá disputar la duodécima cita del calendario del 'Gran Circo', que acoge el circuito de Zandvoort este fin de semana.

Por ello, Red Bull informó que será el neozelandés Liam Lawson, ahora piloto de Racing Bulls, segundo equipo de la escudería de las bebidas energéticas, el que sustituya al francés en Zandvoort. "El equipo desea a Isack una pronta recuperación y agradece a Liam que haya asumido el puesto con tan poca antelación", expresó el comunicado.

Lawson fue despedido de Red Bull después de dos carreras en la temporada 2025, en las que el piloto, de 24 años, sufrió un accidente en el Gran Premio de Australia y logró una 12ª posición en el GP de China. Tras su 'descenso' a Racing Bulls, el de Hastings suma 41 puntos en lo que va de campeonato.

Por otro lado, Racing Bulls avanzó que, como consecuencia de este cambio en la parrilla, el piloto reserva Yuki Tsunoda se subirá al monoplaza del equipo filial en Zandvoort junto a Arvid Lindblad. "Agradecemos tanto a Liam como a Yuki su capacidad de adaptación durante los preparativos de los equipos para el fin de semana y deseamos a Isack una pronta recuperación", zanjó el comunicado.