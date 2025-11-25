Fórmula 1.- Almeida asegura que "el 12 de septiembre habrá F1" y que las obras del circuito "van con adelanto"

Archivo - Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en IFEMA Madrid, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que el 12 de septiembre del año que viene "habrá Fórmula 1" en la capital y que las obras del circuito "van con adelanto" respecto al calendario previsto.

Lo ha hecho en una comparecencia de prensa en los pasillos del Pleno de Cibeles después de que que el medio de comunicación italiano 'RMC Motori' pusiera en duda que se fuera a celebrar el evento debido a unos posibles retrasos en la ejecución de las obras.

"No sé de dónde sale esa noticia pero el circuito va con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y va perfectamente. Y Madrid, a pesar de las reticencias y de lo que molesta a algunos, va a tener un gran premio de F1, que va a ser uno de los mejores grandes premios, sino el mejor", ha declarado Almeida.

El primer edil ha destacado que la venta anticipada de entradas "ha sido un auténtico éxito". "Los patrocinadores están ahí, el circuito se está ejecutando, por lo tanto, lo siento, pero el 12 de septiembre del año que viene habrá Fórmula 1 en Madrid, que será un auténtico éxito", ha zanjado.