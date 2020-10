Fórmula 1.- Alonso: "El coche es más rápido que yo en este momento"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Renault) ha comentado sus "buenas sensaciones" tras subirse este martes a un coche de Fórmula 1 casi dos años después y, aunque ha reconocido que aún no ha "podido extraer el máximo" de su coche porque "adaptarse de nuevo a la velocidad de la F1 no es tan fácil, ha asegurado que tampoco le costará hacerlo.

"Las sensaciones han sido buenas. El coche es más rápido que yo en este momento. Todavía no he podido extraer el máximo del coche porque adaptarse de nuevo a la velocidad de la F1 no es tan fácil. He ido mejorando vuelta tras vuelta y he intentando dar buena información a los ingenieros", valoró Alonso en la cuenta de Renault en Instagram, después de completar "un día muy bueno" en Barcelona para realizar un rodaje audiovisual.

"Solo han sido 100 kilómetros, pero para mí era muy especial volver a subir a un coche de F1. Ha sido una buena oportunidad para tener el R.S.20 en mis manos. Creo que el coche tiene potencia, lo vemos cada fin de semana, pero todavía hay margen de mejora e intentaremos aprovecharlo a corto plazo", analizó.

En este sentido, el asturiano explicó que "todos dentro del equipo" tienen "grandes esperanzas viendo el progreso de este año", pero que al mismo tiempo deben "mantener los pies en el suelo y saber que todo seguirá más o menos igual hasta 2022".

"El déficit de los equipos en la zona media se mantendrá el año que viene. Tenemos energía positiva y optimismo, somos un gran equipo con mucho talento y tenemos todos los ingredientes para hacer un gran 2021", resumió, añadiendo que "el podio en la última carrera (de Daniel Ricciardo) fue merecido por el trabajo duro".

Pese a que no acude a los grandes premios, Alonso sí los sigue desde la distancia. "El equipo me dio un ordenador hace unas semanas con el que puedo seguir las cámaras a bordo de cada piloto, las comunicaciones por radio y todas las reuniones de estrategia. Sé bien lo que pasa cada fin de semana y los resultados están siendo cada vez mejores", animó.

Por último, el bicampeón mundial repasó cómo han sido sus últimos meses. "Los tres últimos coches que he pilotado son los del Dakar en enero, Indycar en agosto y ahora Fórmula 1. No podían ser coches más distintos entre sí. Pero adaptarme a la F1 es más fácil porque es lo que he estado haciendo toda mi vida. Después de 18 años en la F1, me llevará poco tiempo adaptarme a los detalles", confió.