AMP. Ferrari 'estrena' Madring en un 'filming day' privado con el SF-26

LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-26, portrait during the Formula 1 British Grand Prix 2026, 9th round of the 2026 Formula One World Championship from July 3 to 5, 2026 on the Silverstone Circuit, in Silverstone, United Kingdom - Photo Paulo Mari - Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El equipo Ferrari de Fórmula 1 fue el encargado de pilotar el SF-26 de la 'Scuderia' en un 'filming day' privado del equipo italiano para 'estrenar' el trazado madrileño de Madring, que acogerá el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre.

El monoplaza rojo de Ferrari para la temporada 2026 fue el primer coche del 'Gran Circo' en rodar en el circuito de la capital española, que sigue con su puesta a punto para albergar en poco más de dos meses su primer Gran Premio del 11 al 13 de septiembre.

Según informó la escudería italiana, el piloto monegasco Charles Leclerc fue el primero en salir de los boxes para dar las primeras vueltas en el Madring. El equipo compartió una serie de fotografías en redes sociales en las que se podían ver la curva peraltada de 'La Monumental' y algunos detalles ya pintados sobre el trazado madrileño, ubicado en la zona de Ifema Madrid y Valdebebas.

Por su parte, desde Madring informaron que este día también le permitió "poner a prueba la logística y la coordinación necesarias para un evento de Fórmula 1, ya que Ferrari trabajó en unas condiciones muy similares a las de un fin de semana de Gran Premio". El trazado indicó que la 'Scuderia' "desplegó personal y equipamiento representativos de una operación de carrera, que aportaron información muy útil para la organización a dos meses de que arranque el evento".

Así, "más allá del valor simbólico de ver rodar por primera vez un Fórmula 1" sobre el trazado madrileño, la jornada supuso para los organizadores "un paso decisivo en la preparación del Gran Premio". "Durante el rodaje se ha podido comprobar el comportamiento del asfalto, la respuesta del circuito, los pianos, las escapatorias, los procedimientos de seguridad, las comunicaciones, la coordinación entre los diferentes equipos operativos y la actuación de los comisarios de pista, así como el funcionamiento de las infraestructuras permanentes que darán servicio al evento", detallaron.

"La jornada representa un nuevo paso en la cuenta atrás hacia el estreno de Madring como sede del Gran Premio de España y confirma el avance del proyecto en una de sus fases más importantes: la validación de la operación de un circuito completamente nuevo antes de que llegue su debut en el Campeonato del Mundo", celebró el trazado.

Por otro lado, este 'filming day' privado causó "algunas afecciones en cuanto a movilidad y tráfico", que se extenderán hasta "las 10 de la noche". "Así lo anunciamos ya desde hace algunos días en algunos de los viales del entorno de ese circuito", relató la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.

"Tenemos un dispositivo de 35 policías municipales con agentes, sobre todo, de las dos comisarías más cercanas, también de la Comisaría Central de Seguridad. Esperamos que no haya especial incidencia más allá de esas afecciones", agregó.

Desde el consistorio desearon que estos primeros kilómetros del Ferrari en el Madring "sean un éxito que contribuya a seguir dando los pasos necesarios para que el circuito esté en plenas condiciones". "Así estamos seguros de que va a ser cuando se celebre ese Gran Premio en septiembre, ya queda poco tiempo y hay que seguir dando pasos adelante", dijo.