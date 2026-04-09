Fórmula 1.- AMP2. Lambiase, ingeniero de Verstappen, dejará Red Bull a finales de 2027 para fichar por McLaren

LAMBIASE Gianpiero, Head of Race Engineering at Red Bull Racing, portrait, VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2 - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ítalo-británico Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera del piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen desde hace 10 años, dejará la estructura de la marca de bebida energética cuando finalice su contrato a finales de 2027, para trabajar en McLaren a partir de la temporada de 2028.

"Oracle Red Bull Racing confirma que Gianpiero Lambiase dejará el equipo en 2028, al expirar su contrato actual", anunció el equipo austriaco en un comunicado, después de las informaciones que vinculaban al ingeniero con McLaren.

Desde Red Bull, reconocieron que 'GP' es un "miembro valioso del equipo", al que se unió en 2015, como ingeniero de carreras de Daniil Kvyat. "Hasta su partida, 'GP' continuará desempeñando sus funciones como jefe de carreras e ingeniero de carrera de Max Verstappen. Tanto el equipo como él están plenamente comprometidos a seguir cosechando éxitos juntos, ampliando así su sólida trayectoria", zanjó el comunicado.

El ingeniero italo-británico ha trabajado con Verstappen desde que el holandés se unió a Red Bull hace una década, por lo que su salida podría generar dudas en la estructura y el piloto neerlandés, descontento con la nueva normativa de la F1.

El contrato de Verstappen con Red Bull se extiende hasta 2028, pero las cláusulas relacionadas con el rendimiento permitirían al tetracampeón del mundo marcharse antes de esa fecha. Verstappen ocupa el noveno puesto en el Mundial tras haber sumado solo 12 puntos en las tres primeras carreras de 2026.

"Ya ni siquiera estoy frustrado. He superado esa fase. No sé cuál es la palabra adecuada en inglés para describirlo. Tampoco sé cómo se dice en neerlandés. Sinceramente, no sé qué pensar. Probablemente no haya palabras. Ya no me enfado por ello, ni me frustra lo que está pasando. Hay muchas cosas que tengo que aclarar personalmente", dijo 'Mad Max' en el GP de Japón.

Horas después, McLaren anunció que Lambiase se unirá al equipo de Woking en 2028 como jefe de carreras, reportando al director del equipo, Andrea Stella. Actualmente, es este último el que lleva a cabo estas funciones.

"Lambiase es la última incorporación destinada a fortalecer y apoyar el talento existente en McLaren, al tiempo que reafirma el compromiso a largo plazo del equipo para consolidar su posición como equipo campeón", escribió la estructura en un comunicado, en el que destacó también "l capacidad del equipo para atraer y retener talento de primer nivel".

McLaren considera que esto "es una prueba de la visión estratégica y la cultura que están integralmente encarnadas en el equipo", bajo el liderazgo de Zak Brown y Andrea Stella.