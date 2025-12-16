Arrancan las obras del Pit Building del Gran Premio de España de Fórmula 1

Obras del Pit Building del Gran Premio de España de Fórmula 1 - IFEMA MADRID

Las obras del Pit Building del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en el circuito Madring el 13 de septiembre de 2026, ya han comenzado y se integrarán directamente con los pabellones existentes de Ifema Madrid para que su utilidad se extienda más allá del circuito.

La construcción del Pit Building es una de las infraestructuras "clave" de cualquier Gran Premio y el "auténtico centro neurálgico" de la competición. Allí se concentran los garajes de los equipos, las zonas técnicas de uso de la FIA y uno de los espacios "más exclusivos", el VIP Paddock Club. Estará ubicado en Ifema Madrid, y el edificio contará con 3 plantas de una altura máxima de 18,5 metros, ha explicado Madring en un comunicado.

En concreto, la planta baja acogerá los famosos 'boxes", el espacio donde trabajan los equipos, donde se toman decisiones "estratégicas" en tiempo real, donde se guardan los monoplazas y desde donde saltan a pista. Este edificio está diseñado para funcionar al "máximo nivel" durante el fin de semana de carrera que contará con 14 garajes modulares, 11 para los equipos, y otros 3 a disposición de la FIA.

Por su parte, en los niveles superiores se desarrollará el VIP Paddock Club, uno de los espacios "más exclusivos" del campeonato. En él se incluirán salones interiores, zonas de hospitality premium y terrazas panorámicas que ofrecerán vistas "privilegiadas" al pit lane y a la pista. Este entorno está dirigido a empresas, invitados y personalidades, donde deporte, tecnología y experiencia van de la mano.

El edificio, cuya construcción está al cargo de la empresa Eiffage Construcción, se integrará directamente con los pabellones existentes de Ifema Madrid, con el fin de crear conexiones "directas" entre edificios, escaleras y ascensores "accesibles", además de tener "vida" más allá de la celebración de la Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España.

"Cuando se apaguen los semáforos de la Fórmula 1 el próximo 13 de septiembre, esta infraestructura formará parte de la actividad diaria y necesidades habituales de Ifema, revalorizando el área de Convenciones Sur del recinto ferial, así como sus pabellones 1 y 2", ha señalado Madring.

De forma paralela, en la construcción del circuito de Madring, los trabajos en la parcela de Valdebebas continúan desarrollándose conforme al calendario previsto. A comienzos del mes de diciembre se inició el asfaltado de la primera capa base del trazado y en los próximos meses se ejecutarán las capas restantes, que la conforman la intermedia y la de rodadura.