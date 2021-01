Charles Leclerc da positivo por Covid con "síntomas leves"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha dado positivo por Covid-19 y se encuentra aislado en su domicilio de Mónaco con "síntomas leves", según él mismo ha explicado.

"He dado positivo en la prueba de Covid-19. Me controlan periódicamente de acuerdo con los protocolos de mi equipo. Lamentablemente me enteré de que había estado en contacto con un caso positivo e inmediatamente entré en aislamiento, notificándolo a todas las personas con las que tuve contacto. Una prueba posterior a la que me sometí resultó positiva. Me siento bien y tengo síntomas leves. Seguiré aislado en mi casa en Mónaco de conformidad con las regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias locales", explicó Leclerc en sus redes sociales.

De esta forma, Leclerc se convierte en el quinto piloto de la parrilla de Fórmula 1 en contraer el coronavirus durante los últimos meses después de Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton y Lando Norris, quien también se encuentra actualmente aislado en Dubai después de su reciente positivo.