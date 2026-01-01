La Fórmula 1 cierra un capítulo y vivirá en 2026 una revolución técnica

Archivo - F1 & FIA logo during the 2023 Formula 1 MSC Cruises Belgian Grand Prix, 12th round of the 2023 Formula One World Championship from July 28 to 30, 2023 on the Circuit de Spa-Francorchamps, in Stavelot, Belgium - Photo Florent Gooden / DPPI - Florent Gooden / Dppi Media / Afp7 / Europa Press

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 como se conocía hasta ahora ya es historia y mira al futuro cercano en 2026, con un nuevo y revolucionario reglamento técnico que traerá múltiples novedades, como monoplazas más pequeños y más ligeros, un mayor protagonismo de la energía eléctrica en los motores y de la aerodinámica activa, con la que se dice adiós al efecto suelo y el DRS.

El 'Gran Circo' hará frente en 2026 a los mayores cambios en su normativa en décadas, por lo que arranca una nueva era que pretende convertir al deporte en más competitivo y más sostenible. Y el primer gran paso es reducir el peso y las dimensiones de los monoplazas, en busca de un coche más ágil.

Así, los nuevos bólidos serán 30 kilos más ligeros, pasando de los 798kg actuales a los 768kg. Las dimensiones también serán inferiores, ya que los monoplazas de 2026 tendrán 3,4 metros de distancia entre ejes (20 centímetros menos) y serán 10 cm más estrechos, hasta casi los 2 metros. Además, hay cambios en los alerones: el delantero se estrecha 10 cm e incorpora un 'flap' activo de dos elementos, mientras que el trasero tendrá tres, en una versión más simplificada.

Esto reducirá la carga aerodinámica en un 30% y la resistencia aerodinámica un 55%, aproximadamente, ya sin el efecto suelo propio de los vehículos de la anterior era. Esto provocará que los coches sean más lentos, pero su salida de curva será más viva, en el gran reto para los equipos de recuperar con el paso de los meses ese par de segundos más lentos por vuelta de estos nuevos monoplazas.

Y uno de los mayores cambios es la desaparición del Sistema de Reducción de Resistencia Aerodinámica (DRS), dejando paso a la llamada aerodinámica activa. La F1 dice adiós a esos alerones que se abrían en determinadas puntos de las rectas para que el perseguidor alcanzara a su 'presa', y saluda a unos determinados modos que pretenden hacer más dinámico cada uno de los giros en las 24 carreras de 2026.

Ahora los alerones delanteros y traseros serán móviles que permiten a los pilotos alternar entre dos modos distintos. En el llamado 'Modo Recta', esos flaps de ambas alas se podrán abrir para reducir esa carga aerodinámica, como ya ocurría con el DRS.

Sin embargo, el sistema podrá ser activado por cualquier piloto, no solo por aquel que va a menos de un segundo del monoplaza que tiene delante, aunque solo en puntos determinados, en rectas de una longitud mínima. Mientras que en el 'Modo Curva', los flaps irán en la posición habitual para aprovechar el máximo la carga aerodinámica.

El objetivo principal de esta aerodinámica activa no será el de adelantar, sino ahorrar energía y encontrar la mayor eficiencia, en un 2026 en el que la utilización de la parte eléctrica será vital para el devenir positivo de los pilotos en las carreras.

Y es que ese extra para sobrepasar a un coche rival se podrá emplear también cuando se esté a un segundo o menos por detrás, apretando el botón del 'Modo adelantamiento' o 'Overtake mode', en inglés. También lo podrá utilizar el piloto que está por delante para defenderse. En ambos casos, gracias a una mayor potencia eléctrica.

Así, como relata la FIA, las posibilidades de adelantar aumentarán, porque el despliegue de energía del coche de delante disminuirá gradualmente a partir de 290 km/h, mientras que el perseguidor lo podrá utilizar hasta los 337 km/h.

Y todo gracias a un nuevo motor híbrido 50-50 en la distribución uniforme entre la combustión interna y la eléctrica de 1.6 litros, que aumenta en un 300% la potencia de la batería. La potencia derivada del motor de combustión interna se reduce de 550-560 kW a 400 kW, pero la de la batería crece de 120 kW a 350 kW.

Además de todos los aspectos técnicos, la F1 también inicia una nueva era dando la bienvenida a un nuevo equipo: Cadillac. Es la primera vez que entra un nuevo constructor desde que lo hiciera Haas en 2016. Además, Sauber deja de ser Sauber para dar paso a Audi, que también entra en una parrilla que ahora tendrá 22 monoplazas.