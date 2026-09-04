La C.Madrid defiende un plan de movilidad para el Gran Premio de F1 con refuerzos de hasta un 250% en Metro

Archivo - Interior de un vagón de metro, a 22 de junio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido este viernes el plan de movilidad para el Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en Madrid, con una afluencia prevista de más de 345.000 personas, y ha remarcado que habrá refuerzos de hasta un 250% en la red de Metro.

"Los madrileños vamos a vivir uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia" con el regreso de la Fórmula 1 a la capital 45 años después y ha abogado por "celebrar" que la capital acoja un "acontecimiento que va a traer una riqueza importante" y va a repercutir "de una manera muy positiva" en todos los madrileños.

En declaraciones a los medios en la futura estación de Palos de la Frontera de la Línea 11 de Metro, el consejero ha remarcado que el plan de movilidad contempla refuerzos de más de un 250% en la red de Metro, que se unen a los refuerzos en los autobuses urbanos e interurbanos y en Cercanías.

"Animo a todos los madrileños, a todas las personas que nos van a visitar y especialmente a los turistas que vienen todos a disfrutar de ese campeonato de la Fórmula 1 a que asistan al mismo en transporte público. Va a ser la manera de que todos tengamos una accesibilidad a todas las nuevas instalaciones de la Fórmula 1 mucho más positivas y sobre todo mucho más cómodas", ha alegado.

En esta línea, ha resaltado la experiencia de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes en la organización del transporte de cara a "grandes eventos". "Espero que el próximo fin de semana sea no solo la celebración de ese campeonato sino también del dispositivo de movilidad que hemos organizado", ha insistido Rodrigo, quien ha llamado a usar el transporte público para acceder a las instalaciones y a "hacerlo con total normalidad".