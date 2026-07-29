Archivo - Carlos Sainz in action during an exhibition with Williams at the future Madring F1 circuit on June 07, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España que declare el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento de excepcional interés público, al amparo del artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La petición se ha formalizado este miércoles mediante una carta remitida por el consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, según han informado fuentes de la Consejería a Europa Press.

En su solicitud, la Comunidad de Madrid destaca que la celebración de la prueba en la capital entre 2026 y 2035, bajo la organización de Ifema Madrid, incorpora a la región al calendario de una de las competiciones deportivas con mayor proyección internacional.

"Esta dimensión internacional y su repercusión económica constituyen una oportunidad para la proyección exterior de España, atraer visitantes e inversión y promover la actividad de sectores como turismo, hostelería y servicios", exponen las mismas fuentes.

PRECEDENTES EN MONTMELÓ Y JEREZ

Para fundamentar su petición, la Comunidad cita otros acontecimientos internacionales del mundo del motor que han recibido esta consideración. Entre ellos, el programa del Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, declarado acontecimiento de excepcional interés público en 2020.

El Ejecutivo autonómico menciona igualmente el Gran Premio de España de Motociclismo celebrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, incluido en 2025 entre los acontecimientos de excepcional interés público.

La Comunidad considera que estos antecedentes acreditan la adecuación de esta figura para grandes competiciones internacionales del motor, atendiendo a "su relevancia deportiva, dimensión exterior, incidencia económica, impacto social y capacidad para movilizar financiación privada".