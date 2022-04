Fórmula 1.- Experto advierte a pilotos de F1 sobre el efecto 'porpoising' y posibles lesiones cervicales

14 ALONSO Fernando (spa), Alpine F1 Team A522, action 31 OCON Esteban (fra), Alpine F1 Team A522, action during the Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022, 2nd round of the 2022 FIA Formula One World Championship, on the Jeddah Corniche Circuit, from - Joao Filipe / DPPI / AFP7 / Europa Press