La Fórmula 1 llega también a los municipios madrileños con 'fan zone', exhibiciones y simuladores

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este martes en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes un simulador de la F1 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa el fin de semana del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring de la capital, con una oferta de actividades gratuitas en sus municipios, como 'fan zone', exhibiciones o simuladores, para acercar esta cita deportiva a todos los aficionados.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este martes en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, en Alcobendas, una de estas iniciativas, que se enmarcan en la iniciativa Madrid con el Motor, patrocinadas por el programa Pueblos con Vida.

Consiste en la instalación de tres simuladores de conducción, de los cuales dos son de última generación de conducción y un tercero ha sido desarrollado por el equipo MAD Fórmula de la Universidad Carlos III de Madrid, para disfrute de sus vecinos hasta el próximo miércoles, recoge el Gobierno regional en un comunicado.

Allí García Martín ha destacado que este tipo de iniciativas demuestra el interés e implicación de los municipios de la región "en aprovechar la llegada de este gran evento deportivo como una oportunidad para organizar actividades de interés para los vecinos y contribuir a su difusión más allá del propio circuito".

Asimismo, el consejero ha aprovechado la ocasión para presentar el resto de programación en otros siete municipios de la región que durante el fin de semana desarrollarán más de una decena de actividades que van también desde concurso infantiles, actuaciones de música, exposición o Fan Zone.

Es el caso de Villa del Prado que este viernes 11, a partir de las 12.30 horas en la Plaza Mayor, organizará para los más pequeños un concurso de dibujos inspirados en la Fórmula 1, además de un taller para montar una plantilla de un monoplaza.

También habrá una exposición con los dibujos que los menores realizaron en el circuito vial María de Villota del municipio, la primera mujer española en pilotar un coche de F1 y llegar a piloto de pruebas en esta categoría.

A medida que vayan superando cada uno de los retos propuestos y reuniendo todos los sellos, podrán convertirse en Pilotos Oficiales del Gran Premio Infantil de Villa del Prado y conseguir su Pasaporte de Piloto Oficial.

ACTIVIDADES POR TODA LA REGIÓN

Del 11 al 13 de septiembre la plaza de España de Las Rozas se suma también con una Fan Zone para disfrutar del que será uno de los grandes acontecimientos deportivos del año, con el apoyo y la colaboración del Karting de Carlos Sainz, donde comenzó su carrera profesional el único piloto madrileño que competirá en este Gran Premio de España.

Mientras, en Arroyomolinos instalará en su Plaza Mayor dos Simuladores F1 Cockpit, otro a escala 1/1 y un Formula Nissan (1998), que es el coche empleado en las categorías de promoción de pilotos hasta la F1.

En distintos puntos de Paracuellos de Jarama se va a exponer durante el fin de semana el Fórmula 1430 de Santiago Martín Cantero, piloto y preparador de vehículos de competición que desde los años 60 hasta la actualidad, quien con su taller ubicado en el municipio ha dado vida al mundo del motor. A esta iniciativa se suma también un simulador de F1 que estará expuesto en el espacio Joven de la Terminal.

Mientras, en el Recinto Ferial de Leganés, los amantes del motor podrán disfrutar de distintas actividades festivas centradas en la Fórmula 1, así como presenciar en pantalla gigante imágenes exclusivas de la competición reina a lo largo de su historia.

Para cerrar la programación, este domingo 13, La Cabrera organizará en la explanada del parking de Fonsana una jornada especialmente dedicada a acercar la Fórmula 1 a la Sierra Norte.

La programación incluirá dos simuladores de conducción, en los que los participantes podrán experimentar la conducción de un monoplaza y competir por conseguir los mejores tiempos, además de un photocall, música en directo y una pantalla gigante para seguir en directo la carrera.

Estas acciones se suman a la ya celebrada el pasado domingo en la Plaza de Toros de La Candelaria de Valdemorillo, donde tuvo lugar el XV Concurso Elegancia de coches y motos clásicos donde los aficionados al mundo del motor pudieron disfrutar de una exposición de 200 vehículos con más de 30 años de antigüedad y algunas piezas centenarias.

La programación de esta jornada se completó con distintas actividades dirigidas al público infantil y propuestas de carácter educativo.