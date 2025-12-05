FILED - 07 November 2025, Brazil, Sao Paulo: British Formula One driver Lando Norris of team McLaren, drives during a practice session ahead of the Formula One Brazilian Grand Prix at the Interlagos Circuit. Photo: Alessio De Marco/LiveMedia-IPA/ZUMA Pres - Alessio De Marco/LiveMedia-IPA/Z / DPA

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido en la jornada de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del calendario, superando por tres décimas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con el también británico George Russell (Mercedes) cerrando el 'top 3', mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) fue noveno y Carlos Sainz (Williams), decimotercero.

Norris, líder del Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 respecto a su compañero, el australiano Oscar Piastri, marcó el mejor tiempo (1:23.083), mientras que el vigente campeón se quedó a tres décimas (1:23.446), aumentando la distancia de 8 milésimas de los primeros libres, por lo que el británico se llevó el primer asalto del viernes en este último combate por el título.

Con las gomas medias, los tres candidatos al título no tiraron al cien por cien, y hubo que esperar a los neumáticos blandos para verlos en las posiciones delanteras. Aunque solo a Norris y Verstappen, porque Piastri, que no corrió en la primera sesión dejando su hueco al 'rookie' Pato O'Ward, no parecía encontrar el ritmo y se quedó fuera del 'top 10'.

Así, en la fotografía de la batalla por el título, Norris parecía tener un plus respecto a Verstappen, que se quedó a tres décimas, igual que Russell, cerrando el 'top 3'. Y es que una de las conclusiones de la sesión es la igualdad en la parrilla, con hasta 16 pilotos en menos de un segundo y los pilotos de la zona media siendo ambiciosos y rápidos.

Respecto a los españoles, Sainz tuvo un primer intento de vuelta rápida fallido y, centrado en las tandas largas, solo pudo ser decimotercero, a siete décimas del mejor crono. Y Fernando Alonso sí se metió en el 'top 10', con un crono de 1:23.708, a seis décimas de Lando Norris.

Lo noticiable de la primera sesión de Libres, también con Norris como líder, aunque solo por 8 milésimas sobre Verstappen, fue la presencia de hasta nueve pilotos suplentes, entre ellos Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, y que sustituyó al británico Lewis Hamilton.