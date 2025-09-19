AMP. Ferrari domina con Hamilton y Leclerc el ajetreado viernes en Bakú

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc dieron un doblete esperanzador a Ferrari en el primer ajetreado día de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Azeirbayán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que Carlos Sainz (Williams) rozó el 'Top 10' y Fernando Alonso (Aston Martin) acabó en los últimos puestos.

Fue una primera toma de contacto con el circuito de Bakú algo marcada por los incidentes, sobre todo en la primera tanda libre, que estuvo más de 20 minutos detenida por un problema con el piano de la curva 16, después de que Carlos Sainz pegara con su fondo y levantara una goma que hacía de junta de unión. La segunda, en cambio, los golpes contra los muros fueron la nota predominante, destacando por encima de todos el sufrido por el británico Lando Norris (McLaren).

El equipo británico arrancó con fuerza el viernes y mandó por la mañana con el segundo clasificado del Mundial y el líder, el australiano Oscar Piastri. Norris fue el único capaz de bajar de 1:43 (1:42.704) para acabar por delante de su compañero de forma clara (1:43.014).

McLaren demostró que es favorito en este trazado callejero, pero Ferrari, que se ha llevado las últimas cuatro 'poles' en este escenario, replicó en la segunda tanda para avisarle de que no le resultará tan fácil como se puede pensar y cerró el día encabezando la tabla de tiempos con Piastri y Norris extrañamente alejados.

El más rápido de la 'Scuderia' fue el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, que firmó una mejor vuelta de 1:41.293, para aventajar por un suspiro, 74 milésimas, a Charles Leclerc, y secundados por los Mercedes del británico George Russell y del italiano Kimi Antonelli, aunque estos ya casi a medio segundo.

Los dos McLaren se quedaron muy lejos de los Ferrari, aunque la culpa la tuvo seguramente dos incidentes. Norris fue décimo a casi un segundo y tras tener un buen toque con el muro, y Piastri, ya a un segundo, duodécimo y también 'besando' las protecciones. Los dos monoplazas se tuvieron que ir al garaje, con el del británico algo más dañado.

Y entre ambos pilotos se colocó undécimo Carlos Sainz, que había sido octavo en la primera sesión y que también tuvo un toque con el muro en los compases finales, al igual que Russell. Fernando Alonso, por su parte, no tuvo su mejor viernes y después de ser decimoquinto por la mañana, terminó el decimonoveno en la segunda sesión a más de segundo y medio.