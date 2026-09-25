Carlos Sainz of Spain and Atlassian Williams looks on in the paddock during practice ahead of the F1 Grand Prix of Spain at Madring on September 11, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) ha conseguido por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) la 'pole position' del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) no ha pasado la Q1 y su compatriota Carlos Sainz (Williams) saldrá 14º tras una sanción de cinco posiciones por incumplir el procedimiento de bandera amarilla.

Primera 'pole' para Russell desde el GP de Austria, con mucha autoridad y un tiempo de 1:42.526, ocho décimas mejor que Leclerc (1:43.363) y que el australiano Oscar Piastri (1:43.364), éste con un McLaren escondido hasta ahora, para completar así el top 3 en el circuito urbano de Bakú.

Russell aprovechó el error de su compañero, el italiano Kimi Antonelli, quien se fue contra el muro en la curva 1 y saldrá decimosexto, obligado a remontar como en Monza. El francés Isack Hadjar, que saldrá cuarto, fue mejor en la Q3 que el otro bólido de Red Bull, el del neerlandés Max Verstappen, quedándose él con el octavo lugar de la parrilla.

A Lando Norris (McLaren) le perjudicó un bloqueo durante su vuelta rápida y saldrá quinto, por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Pierre Gasly (Alpine). Fugazmente la nota positiva de la calificación fue Carlos Sainz, pues avanzó a la Q3 por primera vez esta campaña y ocupó el noveno puesto gracias a un tiempo de 1:44.566, confirmando que Bakú es territorio amigo, ya que aquí logró su primer podio con Williams el año pasado.

Sin embargo, Sainz luego fue sancionado con cinco plazas por incumplir el procedimiento de bandera amarilla. Además, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) impuso al madrileño dos puntos de penalización, sumando cuatro en total, tras haber ignorado ese procedimiento de las banderas amarillas en el primer sector, concretamente en las curvas 2 y 3.

Acorde a la FIA, Sainz escuchó indicaciones por la radio del equipo de "bandera amarilla más adelante, levanta el pie" y él argumentó que no consideraba "necesario" reducir la velocidad en la recta; en cambio, pretendía demostrar su reacción al acercarse y salir de la curva 3.

También creyó que se trataba de una "reducción general de velocidad" que abarcaba los sectores consecutivos con banderas amarillas y aseveró que el coche que había provocado inicialmente la bandera amarilla ya no se encontraba en la zona de escape, esperando la retirada de las banderas.

Aun así, los comisarios no aceptaron su interpretación. "Cuando varios sectores de control consecutivos están sujetos a condiciones de bandera amarilla, un piloto debe demostrar una reacción significativa para reducir la velocidad en cada uno de esos sectores de control con bandera amarilla. Una reducción de la velocidad en un sector posterior no puede satisfacer de forma retroactiva el requisito aplicable al sector amarillo anterior", apuntó la FIA.

Por tanto, los comisarios rechazaron que la posterior reducción de velocidad en el sector de ordenación 5 fuese una suficiente respuesta "global" para ambos sectores. Así, Sainz saldrá justo por detrás de su compañero de escudería, el tailandés Alex Albon, y tendrá que remontar posiciones si quiere cosechar puntos vitales de cara al final del curso.

ALONSO

Fernando Alonso, por su parte, ya estaba sancionado previamente para la carrera y para colmo volvió a vivir una pesadilla, sin superar la Q1. Como en los Libres, esa Q1 fue un duelo entre Russell y un Verstappen que se quedó a solo dos milésimas del inglés en su primer intento. Eso sí, el inicio de la 'qualy' estuvo marcado por el golpe de Antonelli contra el muro interior de la primera curva, causando problemas en la dirección.

El percance acabó con su participación en las tandas clasificatorias, si bien antes sí pudo registrar tiempo y saldrá decimosexto, obligado a una machada similar a la que hizo Monza para defender su renta como líder. Verstappen, con el mismo neumático, mejoró su tiempo y marcó un 1:44.041 para comandar la tabla de tiempos por delante de su compañero Hadjar hasta que otra vez Russell metió otras cuatro décimas a los Red Bull (1:43.615).

Tras ellos, los Ferrari y los McLaren. Y el punto positivo fue el salto competitivo de los Williams, ya que Albon y Sainz pasaron con margen a la Q2. Mientras que a Alonso no le dio para avanzar, fallando en su último intento, y los cribados junto al ovetense fueron el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), decimoséptimo; el alemán Nico Hülkenberg (Audi), decimoctavo; el mexicano 'Checo' Pérez (Cadillac), vigésimo; el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), vigesimoprimero; y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), último tras protagonizar de más de una bandera amarilla.

En la Q2, Sainz hizo un buen primer intento, mejor que Albon, y guardó esperanza para una segunda vuelta rápida que le acercase a la Q3 por primera vez esta temporada. Y lo logró con un 1:44.629 para pasar con el noveno mejor crono de esta sesión, cuatro décimas mejor que su compañero.

También avanzaron los Alpine, de Gasly y Franco Colapinto, mientras Russell volvió a batir a Verstappen por el primer puesto. Los eliminados fueron Oliver Bearman (Haas), undécimo; Liam Lawson (Racing Bulls), decimosegundo; Albon, decimotercero; Esteban Ocon (Haas), decimocuarto; Arvid Lindblad (Racing Bulls), decimoquinto; y el citado Antonelli.

Finalmente, en la Q3 los McLaren destaparon sus cartas, mejorando unas tres décimas los tiempos previos y situándose Piastri en lo más alto de manera provisional con 1:43.571, aprovechándose del rebufo de Norris, que en el primer intento se ubicó segundo, a una décima. Eso animó los últimos minutos, y Russell respondió con autoridad y le metió cinco décimas al australiano, con un 1:43.0, y después un 1:42.5 para alejar a sus rivales.

Leclerc, segundo, se quedó a ocho décimas del inglés, como un Piastri que saldrá tercero. Hadjar será cuarto, mejor que un Verstappen que solo pudo hacer el octavo mejor cronómetro justo por delante de un Sainz que a la postre se quedó con la miel en los labios de correr desde el top 10.