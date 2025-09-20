Fórmula 1/GP Azerbaiyán.- AMP.- Verstappen arrebata la pole a Sainz en una accidentada clasificación en Bakú

El madrileño saldrá segundo, mientras que Fernando Alonso partirá undécimo después de una sesión con hasta seis banderas rojas

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha hecho este sábado con la pole para la carrera del Gran Premio de Azeirbayán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, después de superar en los últimos segundos al español Carlos Sainz (Williams), que arrancará segundo, todo en una sesión de clasificación con hasta seis banderas rojas y en la que Fernando Alonso (Aston Martin) solo se pudo garantizar salir undécimo, al no pasar a la Q3.

Hasta seis veces se detuvo la acción en Bakú, tres en la Q1, una en la Q2 y otras dos en la Q3, donde el difícil trazado urbano y, sobre todo, el viento, complicaron el trabajo de los pilotos. El líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), fue uno de los siete corredores que acabaron contra el muro, una suerte que también corrieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Williams), alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el británico Ollie Bearman (Haas).

Tampoco tuvo excesiva fortuna Fernando Alonso, que se quedó a siete centésimas de avanzar a una Q2 que tampoco se libró de las banderas rojas y donde Sainz se aseguró un increíble segundo puesto de salida en la parrilla del domingo. Con el tiempo casi cumplido, Verstappen apareció como una exhalación para conquistar su sexta pole del curso.

En segunda fila de parrilla arrancarán el neozelandés Liam Lawson (RB) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el británico George Russell (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) compartirán la tercera línea de salida. El segundo del Mundial de Pilotos, el británico Lando Norris (McLaren), no pudo aprovechar el tropiezo de su compañero de equipo y solo pudo asegurarse el séptimo lugar, por delante del francés Isack Hadjar (RB), del propio Piastri y de Leclerc.

Con Leclerc al frente de la tabla de tiempos, la primera detención de la sesión en Bakú llegó a falta de 11:30 para el final de la Q1, cuando el coche del tailandés Albon, que hasta el momento había exhibido un gran ritmo, tocó el muro interior de la curva 1 y se quedó detenido en el medio de la pista.

Poco después se reanudó la acción en el trazado azerí, pero por poco tiempo; esta vez, fue Hulkenberg el que obligó a ondear la bandera roja al irse contra las protecciones en la curva 4, donde quedó atravesado su monoplaza, que arruinó el intento de muchos monoplazas.

Ya casi con el tiempo cumplido, Alonso se salvó por los pelos de quedar eliminado, con un tiempo que le aupaba a la novena posición, cuando la tercera bandera roja se desplegaba, provocada por los dos Alpine, los de Gasly y Colapinto, ambos yéndose contra las protecciones de la curva 4. Sainz, decimocuarto, también sufría para pasar, y Norris mandaba con el mejor crono de la clasificación, nueve milésimas por delante de Verstappen.

Menos interrumpida estuvo la Q2, que aún así vio cómo los pilotos se detenían brevemente después de que Bearman perdiese el control y rompiese su suspensión en la curva 3. Esta vez, la suerte no sonrió a Alonso, que se quedó a siete centésimas del último clasificado para la Q3, el japonés Tsunoda; tampoco avanzaron su compañero Lance Stroll (Aston Martin) ni el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Sainz, que sí logró el pase para la lucha por la pole, puso su primera vuelta en lo más alto de la tabla de tiempos, pero apareció la quinta bandera roja. Esta vez sucedió en la curva 15, y fue Leclerc el que, mientras la lluvia empezaba a llegar al circuito urbano, perdió el control de su coche y acabó con él en las barreras.

El monegasco ya no regresó a la acción y, con siete minutos por delante, nueve pilotos lucharon por la posición de privilegio. Sin embargo, otro accidente, esta vez de Piastri en la curva 3 a falta de 3:41 para el final, redujo la lista de candidatos. Finalmente, solo Verstappen, con un crono de 1:41.117, pudo desplazar al madrileño, que se quedó a cuatro décimas y saldrá segundo.