AMP.- Hamilton se estrena con Ferrari gracias al abandono de Alonso

44 HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-26, action during the Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026, 7th round of the 2026 Formula One World Championship from June 12 to 14, 2026 on the Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montmelo, Spain - Pho - DPPI / AFP7 / Europa Press

Russell y Norris completan el podio y Sainz termina duodécimo

Drama para el líder Antonelli, fuera a falta de tres vueltas

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lewis Hamilton ha celebrado este domingo su primera victoria con Ferrari al imponerse en la carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha terminado duodécimo y Fernando Alonso (Aston Martin) se ha visto obligado a abandonar.

Se le resistió el triunfo vestido de rojo pero, casi dos años después, el heptacampeón del mundo, gracias a las mejoras aportadas por la 'Scuderia', pudo volver a subirse a lo más alto del podio para celebrar la victoria número 106 de su trayectoria. Además, con su séptimo triunfo en el Circuit, supera a Michael Schumacher como el piloto más laureado en el trazado catalán.

"Muchas gracias a todo el equipo, sobre todo a Fred -Vasseur- por creer en mí y traerme a Ferrari. El año pasado empecé a perseguir un sueño que parecía casi imposible, pero nunca abandonamos la esperanza y el equipo simplemente continuó intentándolo", señaló Hamilton emocionado. "Y a los aficionados, gracias por seguir recordándome quién soy. No podría haberlo hecho sin vosotros", añadió.

Todo en una carrera en la que aprovechó el 'virtual safety car' provocado por el abandono de Fernando Alonso para parar 'gratis' y ganar la partida a los Mercedes, que por primera vez no ganan una carrera en 2026. Russell consiguió terminar segundo, mientras que el líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, ofreció la cruz al quedarse parado cuando marchaba tercero, a tres vueltas del final. Su desgracia sirvió a Norris para escalar al tercer cajón. Por primera vez desde 1968, tres británicos se subían al podio.

El asfixiante calor en Montmeló y alta degradación de los neumáticos marcaron una prueba a 66 vueltas en la que Russell, 'poleman' del sábado, defendió su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, por delante de Hamilton y de Antonelli. La mayoría de la parrilla optaba por el neumático medio, salvo el heptacampeón del mundo y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se inclinaban por el blando, y Alonso, que eligió el duro para partir desde el 'pitlane'.

Tras solo siete giros, Aston Martin lamentaba la baja del canadiense Lance Stroll por problemas en la caja de cambios, y solo unas vueltas después, en la 12, Hamilton inauguraba la primera ventana de paradas. En ella, Russell se defendió del ataque de su compatriota entrando también en boxes, y retornaba a pista como el piloto más rápido.

En la 28, la degradación volvía a hacer de las suyas en las gomas de un Hamilton que se pasó al medio y que propició la batalla en cabeza entre las dos 'flechas plateadas'. Antonelli consiguió llegar a la altura de su compañero de equipo, que lideraba la cita, justo antes del ecuador, aunque no lograba adelantarle. "No pierdas el tiempo corriendo contra nosotros mismos", advertían por radio al italiano.

Russell entraba en garajes en la vuelta 36, y dos más tarde lo hacía Antonelli. Cuando todo parecía encaminado a la victoria de un Mercedes, el abandono de Alonso en la 41, que se quedó parado en la curva 9 y provocó la activación del 'virtual safety car', salió al rescate de Hamilton.

El británico realizó gratis su última parada para ir hasta el final con el neumático duro, saliendo tres segundos por delante de las dos 'flechas plateadas', obligadas a adelantarle en pista si querían optar a la victoria. Sin embargo, nadie pudo discutir la victoria al piloto inglés.

Eso sí, el destino todavía tenía reservado un drama para Mercedes, que vio cómo el monoplaza de Antonelli se quedaba parado en la vuelta 63, a tres para la bandera a cuadros. La retirada del transalpino, que decretó un nuevo 'virtual safety car', permitió subir al podio a Lando Norris. Tampoco pudo terminar, a falta de dos giros, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que se quedó sin dirección y acabó en la grava, impidiendo la fiesta total en el 'Cavallino Rampante'.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el australiano Oscar Piastri (McLaren), los franceses Isack Hadjar (RB) y Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine) el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico Arvid Lindblad (RB) completaron el 'Top 10', al que no consiguió acceder Carlos Sainz, duodécimo tras salir decimosexto.

A pesar del 'cero', Antonelli continúa liderando el Mundial de Pilotos con 156 puntos, 41 más que Hamilton (115), mientras que Russell es tercero (106) y Leclerc (75) y Norris (73) cierran las cinco primeras posiciones. La próxima cita, el 28 de junio en Austria.