Fórmula 1/GP Bélgica.- Sainz: "Es muy frustrante no poder empezar la carrera en mi circuito favorito"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha reconocido su "frustración" por no poder ni "empezar la carrera" en Spa-Francorchamps, su "circuito favorito" en la Fórmula 1, y ha lamentado que "lo malo es que no es el primer problema de la temporada" que sufre el equipo inglés.

"No estoy contento. Segundo año consecutivo que ni siquiera empiezo la carrera en Spa y tercero de mi carrera, porque también me pasó en 2015. Es muy frustrante no poder empezar la carrera en mi circuito favorito", dijo Sainz en declaraciones a 'Movistar F1' que recoge Europa Press.

Al madrileño le resultó "curioso" el problema de su coche porque "este motor iba muy bien". "Pero es su segunda carrera y ya parece que no va a durar mucho. Lo malo es que no es el primer problema de la temporada. Llevamos una temporada que no nos está dejando puntuar ni demostrar nuestro ritmo. Por lo menos ayer me desquité con una buena calificación, pero luego no ha habido nada que hacer", indicó.

Además, narró cómo surgió la avería antes de tomar la salida. "En la segunda vuelta de parrilla he empezado a oler algo en el coche que olía fatal. He mirado por el retrovisor, el escape echaba mucho humo, y luego ha empezado a sonar como si el escape estuviese roto, y efectivamente estaba roto. Creemos que el problema se ha generado en el motor", valoró.