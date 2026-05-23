AMP. George Russell gana la Sprint pese al empuje de su compañero Kimi Antonelli

22 May 2026, Canada, Montreal: British Formula One driver George Russell of Mercedes team races during a practice session ahead of the Formula One Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Carlos Sainz fue décimo en la carrera corta y Fernando Alonso abandonó en la vuelta 18

El propio Russell arrebató al otro Mercedes la 'pole' para una carrera larga donde Sainz saldrá 15º y Alonso, 19º

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) ha ganado este sábado por delante del también inglés Lando Norris (McLaren) la Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, quinta prueba del Campeonato del Mundo, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha sido décimo y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) ha abandonado a pocas vueltas de la conclusión.

En el Circuito Gilles Villeneuve, la salida de esta carrera corta fue muy limpia y apenas destacó el adelantamiento del inglés Lewis Hamilton (Ferrari) al australiano Oscar Piastri (McLaren) para situarse cuarto de modo provisional, pues el 'aussie' recuperó más tarde dicho lugar.

De hecho, incluso Hamilton cayó finalmente a la sexta posición porque fue rebasado por su compañero de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. También hubo cierto pique entre otros compañeros de escudería, en este caso en la lucha por el triunfo, pues el italiano Kimi Antonelli apretó al Mercedes de Russell nada más empezar la vuelta 6 de las 23 en total.

No obstante, el italiano erró su cálculo y su pasada de largo provocó que Russell volviera a ponerse de inmediato en el liderato que ostentaba tras haber salido desde la 'pole'. Quizá aún contrariado, Antonelli tuvo otro fallo en la siguiente vuelta y Norris aprovechó para quitarle esa segunda plaza que el vigente campeón del mundo ya nunca más soltó.

Y eso que Antonelli insistió y lo achuchó en la última vuelta, pero se conformó con el tercer escalón del podio mientras veía vencer a Russell. Respecto a los españoles, Sainz aguantó sin sustos reseñables el décimo puesto desde la que había iniciado la Sprint y Alonso abandonó debido a problemas mecánicos en su nada fiable coche de este año.

ANTONELLI SE QUEDA CON LAS GANAS

Pocas horas después de la Sprint fue la clasificación para la carrera larga dominical. En la Q1 empezó bien el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) gracias a una vuelta en 1:14.067, pero pronto Antonelli hizo 1:13.380 y lideró la tabla de tiempos por delante de Norris y Piastri.

Sin mejoría para Alonso respecto a los enigmas de su monoplaza, quedó ahí cribado junto al francés Esteban Ocon (Haas), el tailandés Alexander Albon (Williams), el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

En la Q2, Norris fue el primer 'gallito' en acelerar, con un 1:13.235 que batió el francés Isack Hadjar (Red Bull) con su 1:12.975. Era todo arduo y Sainz quedó fuera de la Q3, igual que el alemán Nico Hülkenberg (Audi), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el inglés Oliver Bearman (Haas).

Para arrancar esa tercera y definitiva tanda clasificatoria, Norris apretó pronto en 1:12.729 mientras los dos bólidos de Mercedes parecía que mostraban problemas. Sin embargo, Antonelli avisó de que no era para asustarse y Russell lo constató 'in extremis' con la 'pole' del domingo gracias a su 1:12.578, aventajando a su compañero de equipo en 0.068.