AMP. Oscar Piastri gana la sosa Sprint de Losail y Max Verstappen remonta poco

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha ganado este sábado por delante del inglés George Russell (Mercedes) la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, vigesimotercera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado séptimo y octavo, respectivamente.

En el Circuito Internacional de Losail había programadas 19 vueltas con la expectativa de ver remontar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pero se quedó a medias porque la salida limpia evitó sorpresas y el vigente campeón del mundo remontó solamente dos puestos, situándose cuarto a rebufo del inglés Lando Norris (McLaren).

En la tercera vuelta, 'Mad Max' intentó rebasar al actual líder del Mundial gracias a su DRS y lidiando con el aire sucio, pero no lo logró y tanto Norris como Piastri y Russell asentaron sus lugares en el podio. Mientras, de inicio había cedido puestos Alonso frente al empuje de los dos coches Red Bull, pues el japonés Yuki Tsunoda también incordiaba.

Eso sí, el compañero de Verstappen cometió una infracción mediada la carrera por exceder los límites del circuito, especialmente en la curva nº10, y fue penalizado con 5 segundos que en primera instancia le hicieron perder una posición con respecto a Kimi Antonelli (Mercedes); sin embargo, el italiano infringió lo mismo y 'bajó' a la sexta plaza.

Por el camino, Antonelli había adelantado a un Alonso que tuvo una salida de pista en la curva nº16 y que desde ese momento hasta el final contemporizó para quedarse con el séptimo puesto. Justo por detrás del asturiano acabó el piloto madrileño Carlos Sainz, que bajo la bandera a cuadros le ganó la batalla al francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

Tras esta sosa carrera corta sobre el trazado catarí, Piastri recortó dos puntos a Norris en su lucha por el título de conductores; 396 puntos luce ahora el australiano, mientras que su compañero en la escudería papaya tiene 374 puntos y por detrás se mantiene Verstappen a la caza con 371 puntos, a la espera de mejorar en la carrera larga del domingo.