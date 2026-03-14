12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026, 2nd round of the 2026 Formula One World Championship from March 13 to 15, 2026 on the Shanghai International Circuit, in Shanghai, Chin - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se ha convertido este sábado en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en conseguir la pole al imponerse en la clasificación del Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial, por delante de su compañero de equipo, el británico George Russell (Mercedes), que vivió una sesión plagada de problemas técnicos después de carrera sprint el sábado por la mañana.

Con 19 años y 201 días, Antonelli batió el récord de precocidad del alemán Sebastian Vettel, que tenía 21 años y 73 días cuando consiguió la pole en Monza en 2008 con Toro Rosso. Antonelli ya salió desde el primer puesto de la parrilla en la carrera al esprint de Miami en su primera temporada de F1 el año pasado, pero las poles solo cuentan para las carreras del domingo.

En cambio, las cosas no fueron demasiado bien para los pilotos españoles, ni en la carrera corta ni en la sesión de clasificación. El madrileño Carlos Sainz (Williams) acabó duodécimo en la esprint, y en la 'qualy' se quedó en la Q1 y deberá salir desde la decimoséptima plaza; el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) fue decimoséptimo y el domingo comenzará desde el decimonoveno lugar.

Al lado de Antonelli comenzará este domingo Russell, que se hizo con la segunda posición de la parrilla después de terminar a dos décimas de su compañero. El británico solo pudo marcar una vuelta rápida en el tramo final de la Q3 tras sufrir un problema mecánico que detuvo su coche en pista, y que le obligó a regresar a boxes atascado en primera marcha; antes, en Q2, había alertado de que tenía un alerón delantero roto.

Mientras, los Ferrari coparán la segunda fila, con el británico Lewis Hamilton por delante del monegasco Charles Leclerc, mientras que los McLaren se hicieron con la segunda línea, con el australiano Oscar Piastri superando a su compañero de equipo y vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris.

El francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el también francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Ollie Bearman (Haas) completaron el 'Top 10'.

El alemán Nico Hulkenberg (Audi) volvió a quedarse fuera de la Q3, igual que el argentino Franco Colapinto (Alpine), el francés Esteban Ocon (Haas), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bull), el británico Arvid Lindblad (Racing Bull) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), que sufrió un trompo en la última curva durante su último intento.

Por su parte, quedaron eliminados en la Q1 Carlos Sainz, que deberá salir decimoséptimo; el tailandés Alex Albon (Williams); Fernando Alonso, que saldrá decimonoveno; el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac); el canadiense Lance Stroll (Aston Martin); y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac).

RUSSELL DOMINA ANTE LOS FERRARI EN LA ESPRINT

Antes, Russell, todavía sin problemas, salió victorioso de la pelea británica con Hamilton en la esprint de Shanghái, una carrera en la que los compatriotas se intercambiaron hasta seis veces el liderato en las primeras cinco vueltas pero en la que acabó imponiéndose el piloto de las 'flechas plateadas'.

De hecho, Hamilton acabó relegado a la tercera posición después de que Leclerc le superase en la parte final de la carrera para ser segundo. Lando Norris terminó cuarto, un puesto por delante de Antonelli. Max Verstappen, que salió octavo, terminó noveno tras una mala salida que lo mandó a la decimosexta plaza, mientras que Carlos Sainz fue duodécimo exprimiendo sus neumáticos duros hasta el final y Fernando Alonso, decimoséptimo.

Una vez apagados los semáforos, Hamilton, que partía cuarto, llegó a la primera curva por delante de su colega Antonelli, que no logró arrancar su Mercedes y cayó seis puestos hasta el octavo. Norris fue la siguiente víctima del heptacampeón del mundo, que en la penúltima curva del circuito consiguió superar por el exterior al 'poleman' Russell.

Al final del siguiente giro, Russell volvió a ponerse en cabeza, pero el de la 'Scuderia' le devolvió la pasada en el arranque de la siguiente vuelta. En la sexta, en el tramo final, el de Mercedes asaltó de nuevo el liderato y ya no lo abandonó, dejando a los dos 'Cavallino Rampante' frente a frente.

Los problemas en su monoplaza hicieron caer a Hamilton hasta la cuarta posición en la vuelta 11, antes de que una avería del coche del alemán Nico Hülkenberg (Audi) hiciese salir al coche de seguridad. A cinco vueltas del final, los líderes entraron a cambiar a neumáticos nuevos.

Antonelli cumplió una penalización de 10 segundos por una colisión anterior con el francés Isack Hadjar (Red Bull) y bajó del tercer al octavo puesto, mientras que Norris superó a Hamilton después de que este se retrasase al tener que esperar a que atendieran a su compañero Leclerc en garajes.

El coche de seguridad se marchó al final de la vuelta 16, dejando a Russell por delante de Leclerc, Norris y Hamilton. En el penúltimo giro, Hamilton le quitó el tercer puesto a Norris, mientras Russell celebraba su victoria en Shanghái.