Antonelli se hace grande en China y Hamilton logra su primer podio con Ferrari

15 March 2026, China, Shanghai: Mercedes' Kimi Antonelli stands on his f1 car celebrating after winning at Shanghai International Circuit during the race at the F1 Chinese Grand Prix, Shanghai, China. Photo: Peter Li/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa - Peter Li/Nexpher via ZUMA Press / DPA

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistado este domingo su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China, segunda cita del Mundial, al liderar el doblete de Mercedes por delante del británico Lewis Hamilton, que celebra su primer podio con Ferrari, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha acabado en la zona de puntos al ser noveno y Fernando Alonso (Aston Martin) ha tenido que abandonar.

Antonelli, a los 19 años y 202 días, se convirtió, con su triunfo en el Circuito Internacional de Shanghái, en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 y en primer italiano en lograrlo desde que lo hiciera Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Malasia de 2006.

Así, el transalpino batió a su compañero en las 'flechas plateadas', el británico George Russell, que continúa liderando el Mundial de Pilotos con 51 puntos, cuatro más que su colega de escudería. Al tercer cajón se subió Hamilton, que logró su primer podio con Ferrari después de una emocionante lucha interna con el monegasco Charles Leclerc, que terminó cuarto.

El británico Ollie Bearman (Haas) cerró el 'Top 5', mientras que el francés Pierre Gasly (Alpine), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Isack Hadjar (Red Bull), Sainz y el argentino Franco Colapinto (Alpine) completaron las diez primeras posiciones.

El madrileño, de hecho, sumó sus primeros puntos del año, dos, después de remontar desde la decimoséptima posición de salida y defenderse en el tramo final de carrera de los ataques de Colapinto. Peor le fueron las cosas a Alonso, que volvió a irse de vacío, igual que su compañero Lance Stroll: ninguno de los AMR26 consiguió terminar la prueba.

El canadiense se despidió en la vuelta 11, cuando paró su monoplaza en la pista y provocó un coche de seguridad, pero la tortura del asturiano duró todavía más; protagonizó una espectacular salida en la que ascendió de la decimonovena a la novena plaza con el compuesto duro, pero poco a poco las condiciones del coche, sin repuestos, le fueron limitando.

En garajes no lograron solucionar sus problemas de vibración, que le provocaron entumecimiento en sus manos y que le obligaron incluso a retirar las manos del volante en alguna ocasión, y finalmente tuvo que decir adiós en la vuelta 35. También se retiró, por una súbita pérdida de potencia en el giro 46, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Mientras, los vigentes campeones, McLaren, hicieron un Gran Premio para olvidar. Ni el campeón defensor, el británico Lando Norris, ni el australiano Oscar Piastri pudieron tomar la salida debido a dos problemas eléctricos diferentes en la unidad de potencia, mientras que el italiano Gabriel Bortoleto (Audi) y el tailandés Alex Albon (Williams) tampoco salieron por problemas mecánicos.

Una vez apagados los semáforos, Antonelli cedió brevemente el liderato ante Hamilton, que adelantó a los dos Mercedes, pero recuperó la cabeza antes del final del segundo giro. De ahí, marchó líder hasta la bandera a cuadros, reteniendo su posición de privilegio incluso en su única parada en boxes durante el único coche de seguridad, al principio de la prueba.

Con Rusell asentado en la segunda posición, el principal atractivo de la carrera se centró en la batalla entre los dos Ferrari. El heptacampeón del mundo tuvo que luchar a muerte con Leclerc, con el que rodó rueda a rueda en varios momentos de la carrera, pero finalmente pudo terminar por delante.