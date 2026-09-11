Fórmula 1/GP España.- AMP. Kimi Antonelli (Mercedes) supera a los Ferrari y lidera el viernes en el estreno de Madring

El piloto italiano de F1 Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de España 2026. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido de la jornada de entrenamientos libres de este viernes del Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, en el estreno de Madring, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc, segundo, y del inglés Lewis Hamilton, tercero, mientras que Fernando Alonso rodó menos por un problema en el Aston Martin y Carlos Sainz (Williams) fue decimosexto.

Tras una primera sesión de adaptación a un trazado en el que empezaban de cero, los pilotos apretaron y buscaron más los límites y los muros en la segunda hora de rodaje. Esto se notó en los tiempos, con el líder Antonelli dominando con un crono de 1:33.662, y se evidenció cuando restaban 25 minutos y Arvid Lindblad (Racing Bulls) entró pasado en la curva 13 y se fue directo al muro, provocando una bandera roja.

Por tanto, el líder del Mundial fue el mejor del viernes en la jornada del estreno de Madring, superando por una décima a Leclerc (1:33.775) y a Hamilton (1:33.881), en una demostración de que Mercedes y Ferrari parecen los favoritos en el nuevo circuito. El invitado inesperado en la zona alta fue Lindblad, cuarto también por debajo de 1:34, y por delante de George Russell (Mercedes), quinto; y de Max Verstappen, sexto.

La segunda sesión empezó como acabó la primera, con los Mercedes en lo más alto y pugnando con los Ferrari por el mejor tiempo. En esta ocasión Antonelli se instaló en lo más alto con un tiempo de 1:34.428, pero solo una milésimas más rápido que Charles Leclerc, todavía con los medios. Mientras, Ollie Bearman (Haas) tenía un primer susto al rozar el muro.

Lewis Hamilton no conseguía completar una vuelta 'perfecta' y también estuvo a punto de irse al muro en la 'maldita' curva 17, la que más problemas generó a la parrilla. El que sí pudo mejorar, y mucho, fue Verstappen, que empezó el día escondido y por la tarde clavó su mejor intento para mejorar en media centésima al monegasco y ponerse primero, un tiempo que finalmente se le retiró por límites de pista.

Sobre el ecuador de la sesión, Antonelli ya había bajado del 1:34 y Fernando Alonso, que tuvo problemas en su monoplaza, salió finalmente al trazado para rodar tras perder 25 minutos. Menos suerte tuvo un Lando Norris que no pudo ni subirse al McLaren por una avería en la caja de cambios. Y Oscar Piastri tampoco conseguía acercarse a la zona alta, a medio segundo con neumático rojo.

Ya con las gomas blandas, los tiempos fueron cayendo considerablemente, pero el mejor, como en lo que va de Mundial, era Antonelli marcando un 1:33.662, metiéndoles una décima a los dos Ferrari. La segunda parte de la sesión estuvo marcada por una salida de pista contra el muro de Lindblad en la curva 13, donde entró mal al vértice, que provocó una bandera roja que duró más de 10 minutos.

Ya no se movieron los tiempos después del incidente y el 'top 10' lo completaron los siguientes pilotos: Antonelli, Leclerc, Hamilton, Lindblad, Russell, Verstappen, Piastri, Estaban Ocon (Alpine), Liam Lawson (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine).

Fernando Alonso, que tuvo su más y sus menos con Tsunoda mientras surcaba 'La Monumental', y Albon, en la recta de meta, sacando incluso una mano para recriminar su actitud, tuvo que esperar a su última vuelta buena para marcar un tiempo válido, ya que antes le anularon otro por 'track limits', y pudo superar a Alex Albon (Williams) para colocarse decimoséptimo, justo por detrás de Carlos Sainz, decimosexto.

En Libres 1, el mejor fue Russell, superando a Antonelli y a Leclerc. La primera hora de rodaje de la Fórmula 1 en Madrid casi medio siglo después también dejó la superioridad de los Mercedes, con los Ferrari, que ya habían estado en este nuevo circuito en un 'filming day', por detrás. Leclerc y Lewis Hamilton, que quieren dejar atrás las rencillas de Monza, fueron los mejores en los primeros 40 minutos de sesión, pero les costó ser rápidos y precisos con las gomas blandas.

De hecho, solo pudo hacer una vuelta buena con los neumáticos rojos el monegasco, aunque solo le sirvió para quedarse tercero (1:34.536), a casi medio segundo de Russell. El inglés paró el crono en 1:34.077 y dejó a Antonelli, líder del Mundial, a casi tres décimas (1:34.363). Verstappen solo pudo ser quinto, por detrás de Hamilton y una de las sorpresas fue ver a los Audi a menos de un segundo y medio del mejor tiempo.

En cuanto a los españoles en la primera sesión, Sainz no pudo salir de la zona baja hasta el final, con los blandos, pero su tiempo de 1:36.870 le dejó decimoséptimo, a 1,4 segundos de esos primeros diez pilotos. Mientras que Alonso realizó una buen vuelta al final, pero solo para ser decimoquinto. Ambos mejoraron a sus respectivos compañeros de equipo: Lance Stroll fue decimonoveno y Alex Albon, vigésimo, mejorando solo a los Cadillac.