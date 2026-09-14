Ayuso critica que Gobierno intente "deslucir constantemente" el GP de F1 solo porque "odia Madrid"

Isabel Diaz Ayuso is seen in the paddock ahead of the F1 Grand Prix of Spain at Madring on September 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que el Gobierno haya intentado "deslucir constantemente" el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebró durante este fin de semana en Ifema, solo porque "odia Madrid" y todo lo que le "venga bien" a la región y a España.

Así lo ha expresado al asistir a un desayuno informativo en la capital del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, donde ha criticado la ausencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este Gran Premio. "El asunto es el que Gobierno no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse", ha reprochado.

Al contrario, la presidenta ha subrayado que lo único que ha hecho el Gobierno es "buscarle siempre los fallos y los peros, a ver si se hundía", como asegura que hicieron con La Vuelta, y esto solamente porque "se organiza en Madrid". "Mucho 'La Roja', la selección española, mentira. Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian", ha lamentado.

También ha censurado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha tildado de "truño" el Gran Premio a través de sus redes sociales. "Si es tan listo, que le fiche la F1 para hundirla", ha lanzado.