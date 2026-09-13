La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid interpretará el himno de España antes de la carrera

Circuit and track illustrations, preview during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo André Ferreira / DPPI - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) interpretará el himno de España momentos antes de que empiece la carrera del TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que se disputará este mismo domingo y es la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

La actuación tendrá lugar en la parrilla de salida, ante los 22 pilotos que participarán en la carrera y las autoridades presentes en la prueba. La interpretación contará con 60 músicos de la orquesta y 40 integrantes del coro, bajo la batuta de Alondra de la Parra, directora artística de la ORCAM y reconocida por su trayectoria en la escena internacional, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Fundada en 1987, la ORCAM desarrolla una amplia labor sinfónica y lírica, con presencia en destacados escenarios nacionales e internacionales y una temporada estable de conciertos en el Auditorio Nacional de Música.

Por su parte, el Coro de la Comunidad de Madrid, creado en 1984 y dirigido actualmente por Javier Carmena, cuenta con más de 40 años de recorrido y un repertorio caracterizado por su versatilidad.

Este Gran Premio marca el regreso de la Fórmula 1 a Madrid tras 45 años de ausencia, desde la última carrera disputada en el circuito del Jarama en 1981. La competición se celebra en el nuevo circuito Madring, situado en el entorno del recinto ferial de IFEMA y de Valdebebas.

El trazado, de 5,4 kilómetros, cuenta con 22 curvas, entre las que destaca 'La Monumental', la peraltada más larga del Mundial, con 550 metros de longitud y una inclinación de hasta el 25%.