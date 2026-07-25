ACT. El inglés Lando Norris consigue en Hungaroring su primera 'pole' como campeón del mundo

25 July 2026, Hungary, Mogyorod: British Formula One driver Lando Norris of team McLaren drives during the Third Practice at the Hungaroring in Mogyorod near Budapest ahead of the Hungarian Grand Prix 2026. Photo: David Davies/PA Wire/dpa - David Davies/PA Wire/dpa

Fernando Alonso y Carlos Sainz saldrán en la parrilla dominical decimosexto y decimoctavo, respectivamente

Sanciones de tres puestos para Lewis Hamilton, por bloquear a Oscar Piastri, y para Kimi Antonelli, por no respetar banderas amarillas

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) ha logrado este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, undécima cita del Campeonato del Mundo, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) saldrán desde la parrilla dominical, respectivamente, decimosexto y decimoctavo.

En Hungaroring, el vigente campeón Lando Norris dominó desde la Q1, liderando la tabla de tiempos con una vuelta en 1:18.277. Con respecto a los españoles, Sainz solo fue capaz de rodar en 1:20.621 y quedó cribado junto a otro inglés, Oliver Bearman (Haas), el tailandés Alexander Albon (Williams), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y los dos coches Cadillac, del finlandés Valtteri Bottas y del mexicano Sergio Pérez.

Alonso, en cambio, hizo su mejor vuelta en 1:20.126 y se metió en la Q2 de forma sorprendente. Ya en esa segunda tanda clasificatoria, apretó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) haciendo 1:18.178 y un poco más tarde lo mejoraron el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) con 1:17.931 y el francés Isack Hadjar (Red Bull) con 1:17.872, a la espera de Norris.

Desde que se proclamase campeón del mundo en 2025, el de Bristol aún no había logrado ninguna 'pole' y en este circuito demostró ir en serio con neumáticos nuevos, pues hizo 1:17.456. Se quedaron sin pasar a la Q3 el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el francés Esteban Ocon (Haas) junto a Alonso.

El público subió decibelios en la Q3, donde Norris destacó entre los 'gallitos' con 1:17.320, seguido de un Hamilton que rozó la 'pole' con 1:17.219 hasta que su compatriota se la quitó con reloj a cero; 1:17.207 logró el campeón defensor para salir el domingo desde la posición de privilegio en la parrilla, relegando al heptacampeón al segundo lugar.

Sin embargo, horas más tarde los comisarios de la F1 penalizaron con tres puestos Hamilton por bloquear a Oscar Piastri (McLaren) en la curva 1; eso hará que el heptacampeón ocupe la quinta posición de la parrilla. También impusieron esa sanción a Antonelli por no reducir velocidad lo suficiente bajo bandera amarilla, así que saldrá desde la séptima plaza.

Segundo empezará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero lo hará Piastri y cuarto arrancará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); sexto comenzará el inglés George Russell (Mercedes), justo detrás Hadjar acompañará a Antonelli y noveno aparecerá otro inglés, Arvid Lindblad (Racing Bulls); y el alemán Nico Hülkenberg (Audi) cerrará el top 10.