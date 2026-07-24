AMP. Hamilton lidera a los superiores Ferrari en los Libres del Gran Premio de Hungría

24 July 2026, Hungary, Mogyorod: British Formula One driver Lewis Hamilton of team Ferrari drives during the Practice Day at the Hungaroring Circuit ahead of the Hungarian Grand Prix 2026. Photo: David Davies/PA Wire/dpa - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lewis Hamilton (Ferrari) lideró la jornada de este viernes de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del calendario de Fórmula 1 en el trazado de Hungaroring, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), con Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) en la zona baja.

Los Ferrari finalizaron esta segunda sesión como los grandes favoritos en Hungaroring, aunque no fue hasta el final de la segunda sesión cuando marcaron sus mejores tiempos. Antes, Norris se puso en lo más alto con un 1:19.228, que mejoró en casi dos décimas la mejor vuelta de Verstappen (1:19.421).

Pero los cronos de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, todavía con neumático medio, eran solo tres y cuatro décimas, respectivamente, peor que el del vigente campeón. Porque Hungaroring apunta, de momento, a ser territorio Ferrari.

Y así se demostró solo unos minutos después, cuando la 'normalidad' regresó a Hungaroring con Hamilton (1:18.729) en lo más alto y Leclerc (1:18.877), por detrás a solo una décima; fueron los dos únicos pilotos por debajo de 1:19.

Por detrás, el inglés George Russell se quedó quinto a nueve décimas del tiempo del monegasco, en un viernes con los Mercedes muy desdibujados, ya que al italiano Kimi Antonelli, ausente en la primera sesión, parecía costarle la adaptación y solo pudo ser decimotercero. Aunque es habitual ver a las 'Flechas Plateadas' escondidas y sin mostrar todas sus cartas hasta el sábado.

Con el francés Isack Hadjar (Red Bull) en le sexto lugar, Racing Bulls y Audi confirmaron que en Hungría pueden tener su rendimiento en cuenta, con el neozelandés Liam Lawson séptimo y su compañero, el inglés Arvid Lindblad, cerrando el 'top 10', mientras el alemán Nico Hülkenberg fue noveno.

La sesión, que también estuvo marcada por el accidente del argentino Franco Colapinto (Alpine) en la última curva con bandera roja incluida, dejó a un Carlos Sainz (Williams) muy lejos, en el decimoséptimo lugar a 2,6 segundos, y a Fernando Alonso y su Aston Martin, con hasta 16 nuevas piezas, a casi 3" de la cabeza, y sin mejorar su tiempo en Libres 1. Y el canadiense Lance Stroll ni siquiera pudo rodar en estos Libres 2 por un problema en la primera sesión con su amortiguación.

En los Libres 1, Leclerc también fue el más rápido por delante de Verstappen y Hamilton, mientras Carlos Sainz fue último y Fernando Alonso, decimotercero, aunque ya se descubrían mejores sensaciones tras las mejoras en el monoplaza.

Leclerc marcó un 1:19.075 mejorando con los neumáticos blandos la vuelta rápida de Verstappen, que se quedó a cuatro décimas (1:19.559), y de Hamilton, a medio segundo (1:19.618). El 'top 3' se quedó lejos del resto, ya que el francés Isack Hadjar acabó cuarto a nueve décimas, las mismas que el inglés George Russell, en una primera sesión poco alentadora para las 'Flechas Plateadas'. Tampoco para McLaren, con Lando Norris fuera de un 'top 10' en el que sí estuvieron Audi y Racing Bulls.

Al mediodía, la sesión se interrumpió con una bandera roja porque el Aston Martin del canadiense Lance Stroll se detuvo en la curva 3 por un problema en la suspensión. Quedaba paralizado así el programa de trabajo de la escudería británica con el nuevo AMR26B, que llegó a Hungría con un total de 16 novedades, aunque solo por unos minutos. El primer objetivo era competir con Cadillac, después de que Valtteri Bottas acabara un minuto por delante de Fernando Alonso.

Y, con dudas, se consiguió en esta primera sesión, con un 1:21.550 del asturiano en su único buen intento con blandos, medio segundo mejor que el mexicano Sergio Pérez, el mejor del equipo estadounidense. A 2,4 segundos de Leclerc, es la menor diferencia entre el mejor Aston Martin y la cabeza de la tabla de tiempos desde el GP de Mónaco.

Los primeros Libres terminaron marcados por una salida de pista de Sainz, que tuvo que bloquear unos 200 metros para detener su Williams antes de las protecciones al irse largo en la primera curva de Hungaroring. El madrileño acabó último esta sesión, incapaz de marcar un tiempo competitivo por este incidente y varios intentos abortados por tráfico.

En esta sesión hubo hasta cinco pilotos probadores: Ryo Hirakawa sustituyó a Olie Bearman (Haas); Colton Herta, a Bottas (Cadillac); Frederik Vesti, a Kimi Antonelli (Mercedes); Paul Aron, a Franco Colapinto (Alpine); y Leonardo Fornaroli, a Oscar Piastri (McLaren).