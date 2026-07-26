Norris celebra su primer triunfo del año en Hungría

NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL40, portrait during the Formula 1 Hungarian Grand Prix 2026, 11th round of the 2026 Formula One World Championship from July 24 to 26, 2026 on the Hungaroring, in Mogyorod near Budapest, Hungary - Photo Florent Goode - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha logrado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado decimocuarto y decimonoveno, respectivamente.

En Hungaroring, el vigente campeón del mundo celebró su primer triunfo del año justo antes del parón veraniego, todo tras una carrera sólida en la que la alegría en Woking no pudo ser total por un problema en la caja de cambios del australiano Oscar Piastri cuando luchaba con su compañero por la victoria.

La cruz fue para Ferrari, que en un circuito en el que se presentaba como el coche más rápido no fue capaz de meter a ninguno de sus dos monoplazas en el podio, en parte por el error estratégico de parar a ambos bajo 'virtual safety car'. El británico Lewis Hamilton cruzó la meta cuarto, aunque perdió la posición con su compañero, el monegasco Charles Leclerc, por exceder el límite de velocidad en el 'pitlane'.

Con estos resultados, Antonelli, tercero este domingo, se marcha al mes de vacaciones en lo más alto de la general del Mundial de Pilotos con 219 puntos, 50 más que Hamilton (169) y 59 de ventaja sobre el también británico George Russell (Mercedes), que solo pudo ser séptimo en el trazado magiar (160).

Sin la amenaza de los dos primeros clasificados del campeonato, el británico Lewis Hamilton y el italiano Kimi Antonelli, sancionados con tres puestos en la parrilla -el primero por bloquear a Oscar Piastri en su vuelta de Q3 y el segundo por no respetar banderas amarillas-, el 'poleman' Norris, en cambio, se vio superado una vez apagados los semáforos por su compañero de garaje, un Piastri que consiguió situarse en cabeza de carrera.

Por detrás, Max Verstappen (Red Bull) conseguía situarse tercero tras deshacerse del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que también fue adelantado por un Hamilton que enseguida se pegó al neerlandés. La pelea entre ambos quedó interrumpida por la entrada del heptacampeón del mundo en la vuelta 14, cuando arrancó el carrusel de primeras paradas.

Poco después se metía en garajes Verstappen y Ferrari confirmaba el 'undercut' sobre el tetracampeón, que dejaba a Hamilton por delante. Aún así, apenas un giro después, el holandés recuperaba su posición al superar a la vez al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y al inglés por el interior en un golpe demoledor. Por delante, Norris se acercaba a Piastri, con los dos McLaren abriendo hueco sobre el resto.

"Voy mucho más rápido", afirmaba Norris por radio a su equipo en la vuelta 33, poco antes del ecuador de la cita, a la espera de que este ordenase a Piastri que se dejase pasar. La parada del oceánico solo un giro más tarde le dejaba al frente de la prueba, en la que siguió por delante tras su paso por boxes gracias en parte a un incidente de su compañero con el doblado Sainz, penalizado con cinco segundos por un contacto cuando intentaba sobrepasarle.

ABANDONO DE PIASTRI

Norris volvió a la primera posición tras adelantar a Antonelli, y en la vuelta 56, a 14 para el final, aparecía por primera vez el 'virtual safety car' por una avería en la caja de cambios de Piastri, que quedaba fuera de carrera. La situación perfecta para el vigente campeón del mundo, que se encontraba con parada gratis.

Con Verstappen segundo, la lucha por el podio la protagonizaron Hamilton y Antonelli, envueltos en una pelea por la posición y que se saldó a favor del transalpino por una sanción de cinco segundos al de la 'Scuderia' por exceder la velocidad permitida en el 'pitlane'.

La amenaza ahora era Leclerc, que marchaba a 4,8 segundos de su colega en el 'Cavallino Rampante' y que, finalmente, logró recortar todavía más la distancia para garantizarse la cuarta plaza una vez que ambos cruzaron la línea de meta.

El francés Isack Hadjar (Red Bull), el británico George Russell (Mercedes), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el alemán Nico Hulkenberg (Audi) y el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) completaron el 'Top 10' en Hungaroring, donde los Aston Martin confirmaron su mejora, con el canadiense Lance Stroll decimotercero por delante de Alonso. Sainz, mientras, concluyó decimonoveno y último de los pilotos que lograron acabar.